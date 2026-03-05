Decizia luată de Giorgia Meloni privind războiul din Orientul Mijlociu: „Trebuie să protejăm italienii din regiune”

Italia intenţionează să trimită ajutor pentru apărare aeriană ţărilor din Golf, în contextul atacurilor aeriene iraniene, a declarat joi prim-ministrul Giorgia Meloni, relatează Reuters şi AFP.

„La fel ca Regatul Unit, Franţa şi Germania, Italia intenţionează să trimită asistenţă ţărilor din Golf, în special în domeniul apărării şi mai ales în cel al apărării aeriene”, a declarat Meloni la postul de radio RTL 102.5, potrivit Agerpres.

„Facem acest lucru nu doar pentru că e vorba de naţiuni prietene, ci mai ales pentru că zeci de mii de italieni locuiesc în regiune şi aproximativ 2.000 de soldaţi italieni sunt desfăşuraţi acolo - oameni pe care vrem şi trebuie să-i protejăm”, a adăugat ea.

Golful este, de asemenea, o regiune „vitală” din punct de vedere economic, a subliniat Meloni.

Anterior, Franța, Germania și Regatul Unit au emis o declarație comună, precizând că sunt gata să protejeze interesele proprii și ale aliaților din Golf.

„Atacurile imprudente ale Iranului amenință personalul militar și civilii din regiune. Vom lua măsuri defensive necesare și proporționale, inclusiv distrugerea capacităților Iranului de a lansa rachete și drone la sursă”, se arată în declarație.

„Către țările aliate care au fost ținta deliberată a rachetelor și dronelor Gărzilor Revoluționare Iraniene și au fost atrase într-un conflict pe care nu l-au ales – Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Irak, Bahrain, Kuweit, Oman și Iordania – Franța își exprimă deplinul sprijin și solidaritatea completă”, declara ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot.

Ministrul francez a subliniat că țara sa este pregătită să acționeze în baza acordurilor internaționale și a principiului apărării colective. El a adăugat că aproximativ 400.000 de cetățeni francezi locuiesc sau călătoresc în regiunea Golfului, ceea ce face ca securitatea lor să fie o prioritate.

Editor : C.L.B.