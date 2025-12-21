Decizia luată de Rusia privind acordul militar semnat cu România în mandatul lui Ion Iliescu și al lui Boris Elțîn

Rusia a decis să anuleze încă o serie de acorduri militare cu 11 țări occidentale, printre care și România, mascând astfel o schimbare semnificativă în relațiile de apărare ale Moscovei cu țările NATO, relatează publicația Novinite. Acordul militar dintre țara noastră și Moscova din martie 1994 a fost semnat de președinții de atunci Ion Iliescu și Boris Elțîn.

Premierul rus Mihail Mișustin a semnat un decret prin care a instruit Ministerul Apărării să pună capăt unei serii de acorduri militare cu 11 țări occidentale, printre care și România. Ordinul legal a fost făcut public pe portalul oficial al guvernului rus pentru acte normative.

Acordul din 28 martie 1994 între țara noastră și Moscova nu reprezenta un pact de apărare, ci un cadru generic de cooperare militară, fiind unul specific politicii externe a statelor din fostul bloc comunist care încercau să se apropie de NATO, încercând în același timp să păstreze o relație bună cu Rusia.

Acest acord militar dintre România și Rusia din martie 1994 a fost semnat de președinții de atunci Ion Iliescu și Boris Elțîn.

Decretul specifică anularea mai multor acorduri bilaterale de apărare, precum cel dintre Ministerul Apărării din Rusia și Ministerul Apărării din Germania, semnat inițial la Moscova la 13 aprilie 1993, și un acord similar cu Ministerul Apărării Naționale din Polonia, din 7 iulie 1993. Acordurile de cooperare cu Norvegia, semnate la 15 decembrie 1995, sunt, de asemenea, afectate.

Alte acorduri reziliate includ Danemarca (8 septembrie 1994), Regatul Unit (18 martie 1997), Țările de Jos (18 iunie 1997), Croația (18 decembrie 1998), Belgia (19 decembrie 2001) și Republica Cehă (16 aprilie 2002), reflectând o reducere semnificativă a colaborărilor oficiale în domeniul apărării dintre Rusia și aliații occidentali, notează TASS.

Bulgaria rămâne un punct central în acest context. În 1992, Moscova și Sofia au semnat un Tratat de relații de prietenie și cooperare, care a pus bazele relațiilor bilaterale după Războiul Rece. Acest tratat, semnat pe 4 august, a permis ambelor țări să deruleze proiecte comune, inclusiv în sectorul apărării.

Prin actualele rezilieri, Moscova semnalează o îndepărtare de cadrele de cooperare militară de lungă durată cu Bulgaria și celelalte țări NATO enumerate, notează presa bulgară.

La începutul lunii decembrie, Moscova a anulat și acordurile militare semnate cu Portugalia, Franța și Canada în perioada de deschidere care a urmat căderii URSS.

Cele trei acorduri, semnate între 1989 și 2000, nu mai sunt relevante din punct de vedere strategic, au argumentat atunci autoritățile ruse. Acordurile au fost semnate într-o perioadă de îmbunătățire a relațiilor dintre Rusia și Occident, după prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991.

Decizia semnalează ruptura tot mai profundă dintre Rusia și Occident, în timp ce războiul din Ucraina intră în al patrulea an și tensiunile geopolitice continuă să se amplifice.

