Decizia lui Trump de a ataca Iranul este o greșeală strategică „mult mai mare decât războiul din Irak”. Cum profită Rusia și China

Mulți experți au crezut că decizia fostului președinte american George W. Bush de a invada Irakul în 2003 a fost cea mai mare greșeală strategică făcută de Statele Unite, cel puțin de la Războiul din Vietnam și până în prezent. Decizia lui Donald Trump de a lansa o campanie lungă de bombardamente contra Iranului împreună cu Israelul a fost o eroare încă și mai mare ce va avea consecințe strategice mult mai grave, scrie fostul reprezentant permanent al Statelor Unite la NATO, Ivo Daalder, în Politico.

Impactul imediat al războiului asupra regiunii și economiei globale, avantajele pe care conflictul le creează pentru Rusia și China și repercusiunile negative pentru alianțele Americii și influența pe care o are la nivel internațional arată clar că atacul contra Iranului a fost o mare greșeală – și nu au trecut decât trei săptămâni de la declanșarea războiului.

La fel ca în Irak, atacul contra Iranului a pornit de la ideea că regimul aflat la putere se va prăbuși rapid și unul nou, mai moderat și mai puțin belicos îi va lua locul.

În ambele cazuri, planul presupunea înlăturarea de la putere a celei mai mari amenințări din Orientul Mijlociu – regimul lui Saddam Hussein, în cazul Irakului, și dictatura teocratică de la Teheran, în cazul Iranului – prin folosirea rapidă și decisivă a forței militare.

Dar, în timp ce Bush a înțeles că înfrângerea regimului necesita folosirea trupelor terestre, se pare că Trump a crezut că se va putea limita doar la atacuri aeriene. În consecință, regimul lui Hussein a căzut repede – cu toate că Bush a subestimat mult efortul și resursele necesare pentru a construi o țară stabilă și democratică în locul celei devastate de război – în timp ce guvernul iranian „pare să fie intact”, în ciuda asasinării multor lideri din sfera politică și de securitate de la Teheran.

În timp ce Bush a încercat din greu să îi convingă pe aliați să susțină și să participe la războiul contra Irakului, Trump nu a făcut niciun efort în acest sens, înainte de a declanșa atacurile asupra Iranului. Foto: Profimedia Images

Consecințele se vor resimți ani de zile, chiar dacă războiul s-ar încheia în curând

Eroarea lui Bush a dus într-un final la declanșarea unei insurgențe de mare amploare, care a consolidat influența Iranului în țara vecină și în restul Orientului Mijlociu.

De partea cealaltă, greșeala lui Trump a lăsat în urmă un regim care, pe lângă eforturile pe care le face pentru a supraviețui, își concentrează acum toată atenția înspre producerea unor pagube cât mai mari Statelor Unite și aliaților lor.

La mai puțin de o lună de la declanșarea războiului, lumea se confruntă acum cu cea mai mare criză de petrol și gaze naturale din istorie, iar consecințele se vor resimți peste tot în lume timp de luni de zile, dacă nu chiar ani, chiar și dacă războiul se va încheia în curând.

Pagubele produse deja economiei globale sunt mult mai mari decât consecințele economice ale întreg războiului din Irak.

În timp ce Bush a încercat din greu să îi convingă pe aliați să susțină și să participe la războiul contra Irakului, Trump nu a făcut niciun efort în acest sens, înainte de a declanșa atacurile asupra Iranului.

După ce Iranul a închis practic Strâmtoarea Ormuz, atacând vasele de transport cu rachete și drone, președintele SUA le-a cerut imediat aliaților să trimită nave militare pentru a escorta petrolierele din Golful Persic – în ciuda faptului că marina Statelor Unite a refuzat până acum să facă acest lucru.

Războiul din Iran i-a convins pe aliații americanilor că nu se mai pot baza pe Statele Unite și că Washingtonul a devenit o amenințare reală la adresa securității lor economice.

Această situație va avea, de asemenea, un impact mult mai mare decât consecințele războiului din Irak.

China privește cu mare interes cum Statele Unite își mută forțele militare din bazinul Indo-Pacific înspre Orientul Mijlociu, acolo unde vor rămâne luni sau chiar ani de zile.

Rusia beneficiază cel mai mult de pe urma războiului din Iran

Când Bush a decis să invadeze Irakul, Rusia și China erau încă puteri globale minore. Acum, însă, China se luptă pentru putere și influență la nivel global cu SUA, în timp ce Rusia este implicată în cea mai mare acțiune militară din Europa de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial.

Ambele țări pot profita de pe urma greșelii strategice a lui Trump.

Rusia este cea care beneficiază cel mai mult, pe termen scurt. Prețul petrolului este în creștere și generează câștiguri de peste 150 de milioane de dolari pe zi în plus față de perioada de dinainte de războiul din Iran – bani pe care Moscova îi poate vărsa în mașinăria sa de război.

Statele Unite au ridicat o parte din sancțiunile împotriva Rusiei în încercarea nereușită de a opri explozia prețurilor la pompă. În același timp, Ucraina va trebui să facă față atacurilor cu rachete și drone rusești fără sistemele de apărare performante care sunt folosite acum pentru a proteja Israelul și țările din Golful Persic.

China privește cu mare interes cum Statele Unite își mută forțele militare din bazinul Indo-Pacific înspre Orientul Mijlociu, acolo unde vor rămâne luni sau chiar ani de zile.

Cu toate că problemele de aprovizionare cu petrol și gaze vor afecta pe termen scurt și Beijingul, tranziția rapidă a Chinei înspre energia regenerabilă și apropierea de Rusia o lasă într-o poziție bună pentru a face față viitoarelor provocări.

Atât Bush, cât și Trump au venit la putere hotărâți să evite greșelile predecesorilor lor în plan militar, însă ambii au ajuns să declanșeze războaie din cauza încrederii lor arogante în puterea militară a Americii.

După războiul din Irak, Statele Unite erau încă destul de puternice și inamicii ei destul de slabi așa încât o mare parte din pagubele suferite din cauza conflictului să poată fi reparate.

Conflictul care se desfășoară acum în Iran și care s-a răspândit și în multe alte țări din Orientul Mijlociu va face ca America să își piardă mult din puterea, reputația și influența sa la nivel global, iar Washingtonul va fi nevoit să îi înfrunte pe adversarii săi tot mai puternici pe cont propriu.

Editor : Raul Nețoiu