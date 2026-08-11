„Decizie istorică”: Prima țară din Orientul Mijlociu care aboleşte pedeapsa cu moartea

Parlamentul libanez a abolit marţi prin vot pedeapsa cu moartea - o premieră în Orientul Mijlociu -, un vot catalogat drept „istoric” de către ministrul libanez al Justiţiei Adel Nassar, în contextul în care Libanul nu a mai procedat la execuţii din 2004, relatează AFP.

„Proiectul de lege privind abolirea pedepsei cu moartea în Liban a fost adoptat”, a anunţat preşedintele Parlamentului.

În text se precizează că crimele comise înainte de intrarea în vigoare a legii sunt pasibile de pedeapsa cu închisoarea pe viaţă.

Ministrul libanez al Justiţiei Adel Nassar a salutat o decizie „istorică” şi a subliniat că, mulţumită acestui vot, cererile de extrădare a unor suspecţi ale Beirutului nu vor mai fi respinse de către ţări în care pedeapsa cu moartea a fost abolită.

Aceasta este „o etapă monumentală a drepturilor omului în ţară, o ruptură clară cu o sentinţă crudă şi arbitrară care n-ar fi trebuit să fie pronunţată niciodată”, a declarat un cercetător de la organizaţia nonguvernamentală de apărarea drepturilor omului Human Rights Watch (HRW), Ramzi Kaiss.

Această lege de abolire a pedepsei capitale face parte dintr-o serie de proiecte de legi dezbătute în sesiunea parlamentară - inclusiv o lege a unei amnisitieri generale, o mai veche problemă, notează AFP, citată de News.ro.

Ministrul francez de Externe Jean-Noël Barrot a salutat marţi acest vot „istoric şi curajos” al Parlamentului libanez care aboleşte pedeapsa cu moartea.

Acest vot „arată că Libanul, în pofida încercărilor la care este supus, îşi păstrează o voce singulară în regiune şi rămîne un exemplu prin capacitatea sa de a respecta valorile democratice şi libertăţile care se află la fundamentul existenţei sale”, a salutat pe X şeful diplomaţiei franceze.

Libanul îşi onorează astfel un „angajament luat la Paris în urmă cu o lună”, subliniază Jean-Noël Barrot.

Editor : Liviu Cojan