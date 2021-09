Decizie-șoc a premierului din Japonia după eșecul din criza Covid și Jocurile Olimpice

Premierul japonez Yoshihide Suga nu va mai candida la preşedinţia Partidului Liberal-Democrat (PLD) la alegerile din 29 septembrie şi se va retrage de la putere. Anunțul său a surprins întrucât Suga nu a oferit niciun indiciu că ar urma să ia o astfel de decizie. El își încheie astfel mandatul de premier, la un an de la preluare. În timpul mandatuui s-a confruntat cu critici din cauza gestionării crizei Covid și a insistenței privind organizarea Olimpiadei de la Tokyo.

A fost o decizie neașteptată mai ales că Suga n-a dat niciun semn despre planurile sale de a părăsi funcția.

„Într-un an de când am devenit prim-ministru, mi-am angajat toată puterea în abordarea diferitelor probleme cu care se confruntă țara, în special a măsurilor anti Covid. Candidatura la alegeri și gestionarea răspunsului la pandemie necesită o energie enormă. Am realizat că nu pot să le fac pe amândouă. A trebuit să aleg una dintre ele”, a declarat Suga reporterilor din Tokyo.

Anunțul său a fost cu atât mai surprinzător cu cât Yoshihide Suga era considerat până acum favorit pentru a conduce PLD în alegerile legislative ce urmează să aibă loc toamna aceasta, în ciuda unei scăderi-record de popularitate a guvernului său în sondaje.

La sfârşitul lui august, guvernul său se bucura de numai 26% de opinii favorabile, potrivit unui sondaj al cotidianului Mainichi, cel mai scăzut nivel. Potrivit altor sondaje recente, el era creditat cu o cotă de încredere de sub 30%.

Popularitatea lui Suga s-a prăbuşit de mai multe luni din cauza modului foarte criticat în care a gestionat pandemia, care pare să se fi permanentizat în Japonia, şi pentru încăpăţânarea lui de a menţine cu orice preţ Jocurile Olimpice şi Paralimpice la Tokyo în vara aceasta, în ciuda opoziţiei din partea majorităţii populaţiei nipone.

În timpul mandatului, Suga a trebuit să își îndrepte atenția spre ținerea sub control a pandemiei.

O mare parte a țării se află încă sub restricții. Deși în unele zone măsurile au fost în vigoare aproape tot anul, au fost insuficiente pentru a opri creșterea cazurilor cauzate de varianta Delta mai contagioasă. Asta chiar dacă vaccinarea fost accelerată, ajungându-se la aproape 43% din populație imunizată.

Japonia a înregistrat o creștere accentuată a infectărilor de la începutul lunii iulie, creștere care a fost pusă pe seama Jocurilor Olimpice și Paralimpice, care au adus mii de sportivi, antrenori și jurnaliști la Tokyo.

Japonia a înregistrat joi 18.310 cazuri noi, precum și 65 de decese. Aproape 16.000 de persoane au murit de coronavirus în Japonia în timpul pandemiei.

Yoshihide Suga a venit la putere în septembrie 2020, impunându-se la acea dată drept un om al consensului în cadrul PLD pentru a-i succeda premierului Shinzo Abe, al cărui aliat era până atunci şi care a demisionat inopinat, din motive de sănătate.

Suga a fost, din prisma funcției de șef de cabinet, principalul purtător de mesaje al guvernului Abe pe perioada celor opt ani în care acesta s-a aflat în funcție. În vârstă de 71 de ani, Suga provine dintr-o familie modestă, spre deosebire de predecesorul său. El este fiu de fermier și provine dintr-o zonă rurală din nordul țării.

