Liderii NATO au decis joi, la Bruxelles, să trimită 40.000 de soldați pe flancul estic, împreună cu mijloace aeriene și navale, precum și înființarea a patru grupuri de luptă multinaționale suplimentare în Bulgaria, Ungaria, România și Slovacia. Potrivit declarației adoptate la finalul summitului, NATO condamnă invazia Ucrainei de către Rusia „în cei mai fermi termeni posibil”.

„Vom continua să luăm toate măsurile necesare pentru a proteja și pentru a apăra securitatea populațiilor noastre și fiecare centimetru din teritoriul aliat. Angajamentul nostru față de articolul 5 din Tratatul de la Washington este de fier. Ca răspuns la acțiunile Rusiei, am activat planurile de apărare ale NATO, am desfășurat elemente ale Forței de Răspuns NATO și am plasat 40.000 de soldați pe flancul nostru estic, împreună cu mijloace aeriene și navale importante, sub comanda directă a NATO, susținută de dislocarea națională a Aliaților. De asemenea, înființăm patru grupuri de luptă multinaționale suplimentare în Bulgaria, Ungaria, România și Slovacia”, se arată în declarația adoptată la finalul summitului NATO.

Aliați îi transmit lui Putin „să oprească imediat acest război și să retragă forțele militare din Ucraina și facem apel la Belarus să pună capăt complicității sale”.

„Rusia ar trebui să respecte Hotărârea din 16 martie a Curții Internaționale de Justiție a ONU și să suspende imediat operațiunile militare. Atacul Rusiei asupra Ucrainei amenință securitatea globală. Atacul său asupra normelor internaționale face lumea mai puțin sigură. Retorica de escaladare a președintelui Putin este iresponsabilă și destabilizatoare”, transmit liderii NATO.

NATO condamnă atacurile Rusiei „asupra civililor, inclusiv femeilor, copiilor și persoanelor aflate în situații vulnerabile.”

„Vom lucra cu restul comunității internaționale pentru a-i trage la răspundere pe cei responsabili pentru încălcările dreptului umanitar și internațional, inclusiv crimele de război. Suntem profund îngrijorați de riscul crescut de violență sexuală și trafic de persoane. Îndemnăm Rusia să permită accesul umanitar rapid, sigur și nestingherit și trecerea în siguranță pentru civili și să permită livrarea ajutorului umanitar către Mariupol și alte orașe asediate. De asemenea, condamnăm atacurile împotriva infrastructurii civile, inclusiv a celor care pun în pericol centralele nucleare. Vom continua să contracarăm minciunile Rusiei cu privire la atacul său asupra Ucrainei”, se arată în declarație.

„Orice utilizare de către Rusia a unei arme chimice sau biologice ar fi inacceptabilă și ar avea consecințe grave”, mai transmit liderii NATO.

NATO îndeamnă la negocieri de pace și cere Rusiei „să se angajeze în mod constructiv în negocieri credibile cu Ucraina pentru a obține rezultate concrete, începând cu o încetare durabilă a focului și mergând către o retragere completă a trupelor sale de pe teritoriul ucrainean.”

Liderii NATO au și un mesaj de susținere și pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski și precizează că NATO își intesifică sprijinul pentru Ucraina.

„Aliații NATO vor continua să ofere asistență în domenii precum securitatea cibernetică și protecția împotriva amenințărilor de natură chimică, biologică, radiologică și nucleară. Aliații NATO oferă, de asemenea, sprijin umanitar extins și găzduiesc milioane de refugiați”, se arată în document.

În legătură cu o eventuală aderare a Ucrainei la NATO, aliații au transmis că „ne reafirmăm angajamentul față de Politica Ușilor Deschise a NATO în temeiul articolului 10 din Tratatul de la Washington.”

Declarația adoptată la finalul summitului, face trimitere și la China: „Facem apel la toate statele, inclusiv Republica Populară Chineză (RPC), să susțină ordinea internațională, inclusiv principiile suveranității și integrității teritoriale, așa cum sunt consacrate în Carta ONU, să se abțină de la sprijinirea efortului de război al Rusiei în orice fel și să abține-te de la orice acțiune care ajută Rusia să eludeze sancțiunile. Suntem îngrijorați de comentariile publice recente ale oficialilor din RPC și solicităm Chinei să înceteze amplificarea narațiunilor false ale Kremlinului, în special asupra războiului și asupra NATO, și să promoveze o soluționare pașnică a conflictului.”

„Războiul neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o provocare fundamentală pentru valorile și normele care au adus securitate și prosperitate tuturor de pe continentul european. Alegerea președintelui Putin de a ataca Ucraina este o greșeală strategică, cu consecinţe grave şi pentru Rusia şi poporul rus. Rămânem uniți și hotărâți în hotărârea noastră de a ne opune agresiunii Rusiei, de a ajuta guvernul și poporul Ucrainei și de a apăra securitatea tuturor Aliaților”, transmit liderii NATO, în finalul declarației adoptate la Bruxelles.

