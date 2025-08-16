Live TV

Declarația comună a liderilor europeni, după discuția cu Trump și Zelenski, și mesajul Consiliului European după summitul din Alaska

Donald Tusk, Keir Starmer, Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron și Friedrich Merz
Țări importante din Europa, precum Marea Britanie, Franța, Germania și Polonia, se pregătesc să preia rolul de principali aliați și susținători ai Ucrainei în războiul contra Rusiei. Foto: Profimedia Images

Un grup de lideri europeni a publicat o declarație comună în urma discuțiilor de dimineață cu Donald Trump și Volodimir Zelenski, afirmând că „următorul pas trebuie să fie acum continuarea discuțiilor, inclusiv cu președintele Zelenski”, transmite BBC. Ulterior, Consiliul European a dat publicității un mesaj prin care se angajează să sprijine Ucraina și să susțină un summit trilateral, SUA - Ucraina - Rusia.

ACTUALIZARE 13:47 Consiliul European a publicat o declarație comună a președintelui francez, Emmanuel Macron, a prim-ministrului italian, Giorgia Meloni, a cancelarului german, Friedrich Merz, a prim-ministrului britanic, Keir Starmer, a președintelui finlandez, Alexander Stubb, a prim-ministrului polonez, Donald Tusk, a președintelui Consiliului European, António Costa, și a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, scrie The Guardian.

Declarația, care vine ca răspuns la întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska, care nu a dus la încheierea unui acord de pace, spune:

„Liderii au salutat eforturile președintelui Trump de a opri uciderile din Ucraina, de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei și de a realiza o pace justă și durabilă. După cum a afirmat președintele Trump, «nu există niciun acord până nu există un acord». Conform viziunii președintelui Trump, următorul pas trebuie să fie continuarea discuțiilor, inclusiv cu președintele Zelenski, cu care se va întâlni în curând. Suntem, de asemenea, pregătiți să colaborăm cu președintele Trump și cu președintele Zelenski în vederea organizării unui summit trilateral, cu sprijinul Europei.”

Declarația subliniază că „Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială. Salutăm declarația președintelui Trump potrivit căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate. Coaliția celor dispuși să acționeze este gata să joace un rol activ. Nu ar trebui impuse restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei sau asupra cooperării acesteia cu țări terțe. Rusia nu poate avea drept de veto asupra parcursului Ucrainei către UE și NATO. Ucraina va decide asupra teritoriului său. Frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță.”

Declarația mai spune: „Vom continua să sprijinim Ucraina. Suntem hotărâți să facem mai mult pentru a menține Ucraina puternică, în vederea încetării luptelor și a instaurării unei păci juste și durabile. Atât timp cât uciderile din Ucraina vor continua, suntem pregătiți să menținem presiunea asupra Rusiei. Vom continua să consolidăm sancțiunile și măsurile economice mai ample pentru a exercita presiuni asupra economiei de război a Rusiei până la instaurarea unei păci juste și durabile. Ucraina poate conta pe solidaritatea noastră neclintită în eforturile noastre de a ajunge la o pace care să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei.”

Știrea inițială. Liderii afirmă că sunt „gata să colaboreze cu președintele Trump și președintele Zelenski în vederea organizării unui summit trilateral cu sprijinul Europei”.

„Suntem gata să menținem presiunea asupra Rusiei”, se afirmă în declarație, adăugându-se că „Ucraina poate conta pe solidaritatea noastră neclintită în eforturile noastre de a ajunge la o pace care să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”.

„Va fi la latitudinea Ucrainei să ia decizii cu privire la teritoriul său. Frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță”, se mai precizează în declarație, adăugându-se că liderii sunt „hotărâți să depună eforturi suplimentare pentru a menține Ucraina puternică, în vederea încetării luptelor și a instaurării unei păci juste și durabile”.

Declarația comună este semnată de:

  • Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen
  • Președintele Franței, Emmanuel Macron
  • Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni
  • Cancelarul german, Friedrich Merz
  • Prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer
  • Președintele Finlandei, Alexander Stubb
  • Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk
  • Președintele Consiliului European, António Costa

Totoodată, într-o declarație separată, redată de BBC, prim-ministrul britanic Keir Starmer afirmă că „eforturile președintelui Trump ne-au adus mai aproape ca niciodată” de încheierea războiului din Ucraina. El afirmă că următorii pași trebuie să îl implice pe Zelenski și că pacea nu poate fi decisă fără el.

„Eforturile președintelui Trump ne-au adus mai aproape ca niciodată de încheierea războiului ilegal al Rusiei în Ucraina. Conducerea sa în eforturile de a pune capăt uciderilor trebuie lăudată. Deși s-au înregistrat progrese, următorul pas trebuie să fie continuarea discuțiilor cu președintele Zelenski. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără el. În această dimineață, am vorbit cu președintele Zelensk, președintele Trump și alți parteneri europeni, și suntem cu toții pregătiți să sprijinim această nouă etapă.

Salut deschiderea Statelor Unite, alături de Europa, de a oferi garanții solide de securitate Ucrainei în cadrul oricărui acord. Acesta este un progres important și va fi esențial pentru a-l descuraja pe Putin să revină cu noi acțiuni. Între timp, până când va înceta atacul său barbar, vom continua să strângem șuruburile mașinii sale de război cu sancțiuni și mai severe, care au avut deja un impact punitiv asupra economiei ruse și a poporului rus. Sprijinul nostru neclintit pentru Ucraina va continua atât timp cât va fi necesar”, a spus Keir Starmer.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă, într-o postare pe contul său de X, că Kievul susține organizarea unei întâlniri trilaterale, Ucraina - SUA - Rusia, și că va merge luni la Washington, la invitația lui Trump, „pentru a discuta toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului”.

Invitația de a se întâlni cu liderul SUA a venit în timpul discuției telefonice pe care a avut cu președintele american, după încheierea summitului din Alaska.

Într-un mesaj pe Truth Social, Trump a condiționat organizarea unei noi întâlniri cu Putin de modul în care se va desfășura întrevederea cu liderul ucrainean. Președintele american a precizat, că, în urma discuțiilor, înclusiv cu Zelenski și liderii europeni, singurul mod în care se poate opri războiul este un acord de pace, nu un armistițiu.

