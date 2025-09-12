Live TV

„Declarația de la New York”: ONU reia soluția cu două state, israelian și palestinian, fără Hamas

profimedia-1036505680
Rezultatele votului Adunării Generale a ONU prin care a adoptat declarația privind soluția cu 2 state, israelian și palestinian. Foto: Profimedia Images

Adunarea Generală a ONU a adoptat, vineri, cu o largă majoritate „declaraţia de la New York”, care vizează reînvierea soluţiei cu două state, israelian şi palestinian, însă a exclus fără echivoc Hamas.

În condiţiile în care Israelul denunţă de aproape doi ani incapacitatea Adunării Generale a ONU şi a Consiliului de Securitate de a condamna atacurile fără precedent ale mişcării palestiniene Hamas din 7 octombrie 2023, textul, adoptat cu 142 de voturi „pentru”, 10 „împotrivă” (inclusiv Israel şi Statele Unite) şi 12 abţineri, condamnă în mod clar mişcarea palestiniană şi îi cere să depună armele, relatează AFP şi Reuters preluate de Agerpres.

„Condamnăm atacurile comise pe 7 octombrie 2023 de Hamas împotriva civililor” şi „Hamas trebuie să elibereze toţi ostaticii” reţinuţi în Gaza, arată declaraţia, semnată în iulie de 17 state, inclusiv mai multe ţări arabe, în timpul primei părţi a unei conferinţe ONU privind soluţia cu două state.

„În contextul obţinerii unei încheieri a războiului din Gaza, Hamas trebuie să înceteze să-şi exercite autoritatea asupra Fâşiei Gaza şi să-şi predea armele Autorităţii Palestiniene, cu sprijinul şi cooperarea comunităţii internaţionale, în conformitate cu obiectivul unui stat palestinian suveran şi independent”, mai precizează documentul.

„Data de 12 septembrie va fi amintită ca ziua izolării internaţionale definitive a Hamas”, a declarat ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, la postul public de radio France Inter, chiar înainte de votul de vineri.

Potrivit unei surse din cadrul preşedinţiei franceze, această declaraţie ar trebui considerată drept bază pentru summitul ONU pe care Parisul şi Riadul îl vor co-prezida pe 22 septembrie la New York, unde preşedintele Emmanuel Macron a promis că va recunoaşte statul Palestina.

Editor : A.P.

