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Declarația Kremlinului în legătură cu deplasarea în care Putin s-ar putea întâlni față în față cu Zelenski

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Vladimir Putin
Rusia lui Putin este provocată de slăbiciune, spune un analist. Foto: Profimedia
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin la summitul G20, care va avea loc în luna decembrie, la Miami, dacă ambii vor fi invitați. Reacția Kremlinului nu s-a lăsat așteptată.

Moscova nu a decis încă dacă preşedintele rus Vladimir Putin va participa la summitul G20 de la Miami din decembrie, relatează agenţia rusă Interfax, citându-l pe purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, informează Reuters.

„Nu ştim încă dacă va merge la Miami”, a spus Peskov.

Mai devreme în cursul zilei de sâmbătă, consilierul de politică externă al Kremlinului Iuri Uşakov a declarat că posibilitatea participării lui Putin la summit „nici măcar nu a fost discutată” la Moscova.

În aprilie, Kremlinul a afirmat că Putin ar putea merge la summitul G20 după ce preşedintele Donald Trump a sugerat că participarea sa ar putea fi de mare ajutor.

Referitor la afirmaţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski că este gata să se deplaseze la Miami dacă Putin participă şi să se întâlnească cu el, Peskov a reiterat poziţia de lungă durată a Moscovei potrivit căreia dacă liderul ucrainean vrea să se întâlnească cu omologul său rus, atunci ar trebui să vină la Moscova.

Editor : S.S.

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