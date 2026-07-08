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Declarația sarcastică a lui Volodimir Zelenski despre o posibilă vizită la Moscova: „E dificil. Poate în Europa”

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Russia Ukraine War
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a răspuns cu sarcasm atunci când președintele SUA, Donald Trump, l-a întrebat dacă va merge la Moscova pentru negocieri de pace, relatează RBC - Ukraine.

În timpul discuției cu jurnaliștii, președintele SUA l-a întrebat pe liderul de la Kiev dacă intenționează să se deplaseze la Moscova. 

„E dificil. Sunt multe drone ucrainene acolo. E periculos. Poate în Europa”, a spus el. 

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus în repetate rânduri o întâlnire față în față cu președintele rus Vladimir Putin, în încercarea de a face un pas către sfârșitul războiului. Acesta a publicat chiar o scrisoare deschisă adresată liderului de la Kremlin, în care propunea o astfel de întâlnire.

Ca răspuns, Putin a declarat că nu vede niciun rost în organizarea unor discuții, susținând că Ucraina dorește o întâlnire doar pentru a opri ofensiva Rusiei. Kremlinul a mai declarat că, dacă Zelenski dorește o întâlnire, ar trebui să vină la Moscova.

Zelenski a respins ideea, afirmând că „nu se lasă atras în astfel de jocuri” și insistând că orice întâlnire ar trebui să aibă loc într-o țară neutră.

Președinții SUA și Ucrainei, Donald Trump și Volodimir Zelenski, s-au întâlnit la Ankara, în cea de-a doua zi a summitului NATO. Liderul american a calificat drept reușită întrevederea cu liderul de la Kiev, adăugând că a stabilit o relație bună cu acesta.

Totodată, Trump a anunțat că va vorbi în cursul zilei cu liderul rus Vladimir Putin. Într-un schimb de replici cu jurnaliștii, liderul de la Casa Albă a spus că îi va adresa lui Putin o întrebare pe care susține că nu i-a pus-o niciodată: „Când veți pune capăt războiului?”

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Editor : A.M.G.

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