Declarație de susținere pentru Trump. Cine i-a luat partea liderului de la Casa Albă

President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
„Au înlocuit figuri nefaste cu altele şi mai nefaste" „Pregătiți pentru alegeri libere"

Lidera opoziţiei venezuelene și laureată a Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, a declarat sâmbătă, la Madrid, că există un singur lider în lume, un singur şef de stat care a riscat viaţa cetăţenilor ţării sale pentru libertatea Venezuelei: Donald Trump.

Corina Machado a afirmat că „nu regretă” decizia de a-i oferi simbolic Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump.

„Este ceva ce venezuelenii îşi vor aminti mereu şi pentru care vor fi mereu recunoscători”, a adăugat Machado în timpul unei conferinţe de presă la Madrid, referindu-se la operaţiunea militară americană care l-a capturat pe Nicolas Maduro în ianuarie, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Laureata Premiului Nobel pentru Pace a reafirmat că intenţionează să se întoarcă în Venezuela şi discută problema „cu guvernul SUA”, conştientă că această întoarcere „implică riscuri”, deşi a susţinut că ameninţările nu o vor descuraja.

„Datoria noastră este să fim în Venezuela, sprijinindu-i pe venezueleni”, a declarat ea.

„Au înlocuit figuri nefaste cu altele şi mai nefaste”

În ceea ce o priveşte pe preşedinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, Machado a comentat că aceasta reprezintă „haos, violenţă şi teroare”, spre deosebire de mişcarea pe care ea o conduce, care „vrea să progreseze în pace”.

„Noi reprezentăm societatea venezueleană care vrea să progreseze în pace”, a subliniat Machado, adăugând că „regimul criminal” rămâne la putere în ciuda arestării lui Maduro, deoarece „au înlocuit figuri nefaste cu altele şi mai nefaste”.

Potrivit lui Machado, „cei care vor să se agaţe de putere se tem de popor” şi nu există nicio justificare pentru a împiedica societatea venezueleană să „se exprime” în alegeri.

Până în prezent, autorităţile venezuelene au lăsat în plan secund chestiunea alegerilor, prioritizând economia.

La 2 martie, preşedintele Adunării Naţionale, Jorge Rodriguez, a indicat că stabilirea unei date pentru alegeri în ţară nu reprezintă „o urgenţă”.

„Pregătiți pentru alegeri libere”

Totodată, Machado a mai declarat că ceea ce s-a întâmplat la Barcelona - o referire la Summitul Democraţiei organizat de guvernul spaniol - „a arătat de ce întâlnirea mea (cu Pedro Sanchez, şeful guvernului spaniol) nu este oportună”.

La respectivul summit, desfăşurat în Barcelona, preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, a declarat că în rândul poporului venezuelean există „o mare teamă” cu privire la întoarcerea lui Machado, în cazul în care aceasta decide să ducă la bun sfârşit o „vendetă politică”.

La rândul lor, preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva şi prim-ministrul spaniol, Pedro Sanchez, au făcut un apel la Barcelona la neamestec în politica venezueleană.

„Faptele au arătat de ce întâlnirea (cu Sanchez) nu a fost oportună”, a declarat Machado, care în timpul vizitei sale în Spania s-a întâlnit cu mai mulţi lideri conservatori, precum Alberto Nunez Feijoo (Partidul Popular) şi Santiago Abascal (Vox), dar nu s-a întâlnit cu socialiştii din guvernul spaniol.

„Faptul că prezenţa mea în Spania a coincis cu Forumul Progresist nu a fost ceva intenţionat, ci mai degrabă providenţial”, a adăugat ea.

„Există unii care insistă să spună că nu suntem pregătiţi pentru democraţie, dar nu există niciun popor în lume la fel de pregătit pentru alegeri libere precum Venezuela”, a concluzionat ea.

