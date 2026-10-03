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Declarațiile lui Putin sunt atât de nerealiste încât par niște halucinații (ISW)

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Vladimir Putin
Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Care este obiectivul Kremlinului

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat că, în septembrie, forțele ruse au capturat peste 1.000 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean, dar datele reale arată altceva, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Putin a afirmat că, în septembrie, armata rusă a capturat 1.301 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean. Conform declarației sale, asta înseamnă de 2,5 ori mai mult decât câștigurile teritoriale raportate de Rusia în lunile anterioare.

Cu toate acestea, o analiză a situației de pe front realizată de ISW arată o dinamică complet diferită.

„Afirmațiile lui Putin privind câștigurile rusești de pe linia frontului din septembrie 2026 sunt atât de departe de realitate încât par niște halucinații”, se arată în raport.

Potrivit institutului, în septembrie, forțele ruse au suferit pierderi teritoriale nete de 80,81 kilometri pătrați.

Cu alte cuvinte, nu este vorba despre cucerirea a peste 1.300 de kilometri pătrați, așa cum a afirmat Putin, ci de o tendință opusă - la sfârșitul lunii, armata rusă a pierdut mai mult teritoriu decât a câștigat.

Analiștii au luat în considerare separat și cazurile în care trupele ruse au avansat în anumite zone, dar nu au reușit să stabilească controlul asupra acestora. Chiar și cu această abordare, rezultatul rămâne opus afirmațiilor Kremlinului.

Luând în calcul astfel de incursiuni, pierderile teritoriale nete ale forțelor ruse în septembrie s-au ridicat la 175,18 kilometri pătrați, notează ISW, citat de RBC Ukraine

Care este obiectivul Kremlinului

Institutul consideră că declarațiile lui Putin creează o imagine distorsionată a luptelor. Potrivit analiștilor, acestea dau impresia unei ofensive rusești de amploare, care acoperă întregul front.

ISW a calificat astfel de afirmații drept parte a războiului cognitiv al Kremlinului, menit să prezinte ofensiva rusă ca fiind mult mai amplă decât este în realitate.

Analiștii au subliniat că nu pot evalua dacă Putin știe că cifrele pe care le-a citat nu corespund situației reale. ISW sugerează că este posibil ca acesta să primească pur și simplu date distorsionate despre desfășurarea luptelor.

Potrivit experților, acest lucru ar putea fi legat de o cultură a ascunderii eșecurilor și a furnizării către conducere a unor informații convenabile, care, în opinia lor, este adânc înrădăcinată în structura de comandă militară rusă.

Rusia continuă să majoreze cheltuielile pentru armată, în ciuda presiunii tot mai mari asupra economiei și bugetului de stat.

În 2027, Rusia intenționează să cheltuiască 17,1 trilioane de ruble pentru necesitățile militare, cu peste 40% mai mult decât suma prevăzută pentru 2026.

Comparativ cu perioada dinainte de război, cheltuielile militare ale Rusiei au crescut cu aproape 380%. În 2028, Moscova intenționează să cheltuiască 16,6 trilioane de ruble, iar în 2029 - 16,3 trilioane de ruble.

Editor : C.L.B.

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