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Declarațiile lui Trump despre Iran, la câteva ore distanță: De la „victorie totală” în două săptămâni la acord de pace în 2-3 zile

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Donald Trump. Sursa foto: Profimedia
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Acord de pace în „două sau trei zile” Promisiuni repetate privind încheierea conflictului

Președintele american Donald Trump a avansat, în decurs de numai câteva ore, două termene diferite pentru încheierea conflictului cu Iranul. După ce a afirmat că Statele Unite vor declara „victoria totală” în următoarele două săptămâni, liderul de la Casa Albă a declarat ulterior că un acord de pace între Iran și Israel ar putea fi încheiat chiar în „două sau trei zile”.

În cadrul unui miting televizat organizat pentru senatorul republican Lindsey Graham în Carolina de Sud, Trump a sugerat că Washingtonul este aproape de un deznodământ favorabil în confruntarea cu Iranul.

„Negociem acum, iar ei vor să încheie o înțelegere foarte bună. Sunt dispuși să ne ofere totul, sunt dispuși să renunțe la armele nucleare”, a declarat președintele american, potrivit News.ro.

Trump a mers și mai departe, afirmând că Statele Unite se îndreaptă spre o victorie decisivă. „Cred că câștigăm această bătălie, dar o veți câștiga cu adevărat în următoarele două săptămâni, când vom declara victoria totală; va fi o victorie totală, se va întâmpla foarte curând, iar prețurile petrolului vor scădea vertiginos”, a spus liderul de la Casa Albă.

Acord de pace în „două sau trei zile”

La scurt timp după aceste declarații, Trump a sugerat că un acord privind conflictul ar putea fi încheiat într-un termen mult mai scurt. Vorbind cu jurnaliștii la New York, unde participa la finala NBA de la Madison Square Garden, președintele american a afirmat că un acord de pace între Iran și Israel ar putea fi finalizat în doar câteva zile, scrie Politico.

„Se atacau reciproc, iar acum ambele părți au fost de acord, prin intermediul meu, să se oprească, iar acum ne aflăm în faza finală a ceea ce va fi un acord foarte, foarte bun”, a declarat Trump.

Potrivit acestuia, acordul ar urma să împiedice Iranul să obțină arme nucleare și să ducă la redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz. „Strâmtoarea se va redeschide imediat. Se va deschide imediat după semnarea acordului”, a insistat liderul american.

Promisiuni repetate privind încheierea conflictului

Nu este prima dată când Trump anunță un progres iminent în negocierile cu Iranul. Potrivit CNN, președintele american a mai avansat în trecut termene de două săptămâni pentru evoluții majore ale conflictului. Armistițiul anunțat pe 7 aprilie trebuia inițial să dureze două săptămâni, perioadă în care cele două părți urmau să ajungă la un acord care să pună capăt războiului.

De asemenea, secretarul de stat Marco Rubio declara cu câteva săptămâni în urmă că negocierile pentru un acord cu Iranul ar putea dura doar „câteva zile”.

Duminică, întrebat de NBC de ce Iranul nu a acceptat deja o înțelegere dacă este atât de dornic să încheie conflictul, Trump a răspuns că autoritățile iraniene sunt „puternice” și „mândre”, dar că în cele din urmă vor fi obligate să accepte anumite condiții. „Nu au de ales. Și durează puțin”, a afirmat președintele american.

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De asemenea, Trump a declarat luni că a avut o „conversație foarte bună” cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și a respins informațiile privind eventuale tensiuni între cei doi lideri.

În ultimele zile, președintele american i-a cerut lui Netanyahu să evite noi represalii după atacurile cu rachete lansate de Iran asupra Israelului. Ulterior, după noi lovituri israeliene asupra unor orașe iraniene, Trump a cerut ambelor părți să respecte armistițiul mediat de Statele Unite și aflat în vigoare din aprilie.

Deși operațiunile militare au fost suspendate temporar luni după-amiază, Iranul a avertizat că va răspunde oricăror atacuri asupra teritoriului său sau asupra Libanului. În paralel, armata israeliană a avertizat locuitorii orașului Tyr, din sudul Libanului, să evacueze anumite zone, semnalând posibile atacuri asupra unor ținte ale Hezbollah.

Potrivit publicației Times of Israel, Netanyahu ar fi renunțat la un atac major împotriva Iranului în urma unei conversații cu Trump. În același timp, Financial Times a relatat că Statele Unite nu au participat direct la cele mai recente atacuri din regiune, deși forțele americane au folosit sisteme de interceptare pentru protejarea militarilor americani staționați în Israel.

Editor : M.I.

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