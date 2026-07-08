Live TV

Deja în calitate de candidată, Marine Le Pen efectuează prima sa vizită în cadrul campaniei electorale alături de Jordan Bardella

Data actualizării: Data publicării:
Marine Le Pen annonce sa candidature aux prochaines elections presidentielles
Invitată la TF1, Marine Le Pen a anunțat că va candida la Președinție. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Condamnată în apel pentru deturnare de fonduri publice, Marine Le Pen a anunțat marți că va introduce recurs la Curtea de Casație și că va candida pentru a patra oară la alegerile prezidențiale. Lidera extremei drepte este așteptată în departamentul Sarthe, alături de Jordan Bardella, liderul RN și potențial premier în cazul victoriei ei în alegeri, pentru a-și lansa campania electorală, relatează BFM TV.

Curtea de Apel din Paris a confirmat marți condamnarea sa pentru deturnare de fonduri publice europene, menținând verdictul din 2025 potrivit căruia ea și partidul său au folosit bani destinați asistenților europarlamentari pentru a plăti angajați ai formațiunii politice.

Judecătorii au considerat faptele grave, însă au redus pedeapsa inițială.

Le Pen a primit trei ani de închisoare, din care doi cu suspendare, iar celălalt urmează să fie executat la domiciliu cu brățară electronică.

Interdicția de a candida la funcții publice a fost scurtată semnificativ, la 15 luni efective, ceea ce o face eligibilă pentru alegerile prezidențiale din 2027. Lidera de extremă dreapta a reacționat rapid, anunțând că va candida și că va continua recursul, susținând că este vorba despre o decizie politică.

Marine Le Pen a confirmat marți că îl va numi pe Jordan Bardella la Matignon în cazul unei victorii la alegerile prezidențiale din 2027. La TF1, lidera RN a prezentat tandemul lor ca fiind un „bilet câștigător” și un duo pregătit să guverneze.

Verdictul menține presiunea asupra ei, dar deschide totuși drumul spre o nouă candidatură la președinție, într-un context în care formațiunea sa rămâne favorită în sondaje.

Susţinându-şi în continuare nevinovăţia, Marine Le Pen a precizat că intenţionează să facă recurs la Curtea de casaţie - cea mai înaltă instanţă din Franţa -, demers care „suspendă efectele hotărârii” pronunţate marţi de curtea de apel din Paris. „Prin urmare, voi face campanie fără brăţară electronică”, a adăugat ea.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
nicusor dan
2
Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Nu cred că e un personaj diabolic. Cred...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
3
Rezultatele la bacalaureat 2026 pe județe: Lista completă a notelor
explozii in ucraina
4
Kremlinul susține că „operațiunea militară” din Ucraina s-a transformat într-un „război...
06.07 Digi24
5
Tratament modern pentru o afecțiune severă a genunchiului
S-a terminat! A venit cel mai dureros anunț în privința lui Leo Messi
Digi Sport
S-a terminat! A venit cel mai dureros anunț în privința lui Leo Messi
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Marine Le Pen Foto: Profimedia
Marine Le Pen și-a anunțat candidatura la președinția Franței: Jordan Bardella va fi prim-ministrul său
France, Paris (75), le Cinéma Art Déco le Grand Rex // Art Deco Cinema the Grand Rex
„Cel mai mare cinematograf din lume” își vinde scaunele cu 30 de euro bucata: sunt tapițate cu catifea albastră
Emmanuel Macron
Siria va primi peste 50 de milioane de euro din Franța, confiscați anterior de la familia Assad. Anunțul lui Macron
Marine Le Pen arriving at Paris courthouse before the decision on the appeal trial of President of the parliamentary group of the French far-right Rassemblement National (RN) party, Marine Le Pen and officials of French far-right Rassemblement National (R
Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, va putea, teoretic, candida la prezidențialele din 2027. Ce condamnare a primit
WhatsApp Image 2026-07-07 at 08.31.41 (1)
Pompierii români luptă în continuare cu incendiile din Franța. Intervenții dificile în zone greu accesibile
Recomandările redacţiei
militari americani se antreneaza in romania
Nicușor Dan, întrebat dacă a vorbit cu Donald Trump despre prezența...
nori de furtuna
HARTĂ Cod galben de furtuni în aproape toată țara. ANM: De mâine...
Rezultate finale Evaluarea Nationala 2026. Foto Getty Images
Rezultate finale la Evaluarea Națională 2026, după contestații: Lista...
Donald Trump dă mâna cu Recep Tayyip Erdogan în timpul summitului NATO de la Ankara
Capcana în care Erdogan a prins Europa și SUA la Ankara: De ce...
Ultimele știri
Nicuşor Dan spune că i-a prezentat-o pe Mirabela Grădinaru lui Donald Trump, la Ankara: „Au fost fraze de politeţe”
Zgârie-nori din New York, cu 37 de etaje, evacuat. Este risc de prăbușire „localizată”
Nicușor Dan, la Ankara: Trebuie să promovăm companiile românești din industria de apărare. „E un proces în care progresăm”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără de 28 de ani s-a mutat în casa unui bărbat de 75 de ani. Ce a urmat apoi a impresionat oameni din...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
ML Vitebsk – U Craiova, meci decisiv pentru cariera lui Ștefan Baiaram. Ce club mare din Europa vine să-l...
editiadedimineata.ro
Atacul comis de doi români asupra unui jurnalist provoacă un conflict diplomatic între Marea Britanie și Iran
Fanatik.ro
Soluția prin care România ar deveni o adevărată forță în fotbalul mondial. Pașii simpli care ar duce...
Adevărul
„Am avut impresia că sunt într-o simulare proastă”. Experiența unui turist după concediul în Mamaia
Playtech
Harta orașelor din România vitale în caz de război. Sunt mici, dar importante pentru strategia militară
Digi FM
Cine este Paul Itu, singurul absolvent din Sibiu care a obținut media 10 la Bac 2026. Unde va studia din...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nu-mi face faze d-astea!" Anca Surdu "rupe" tăcerea după scenele din parcare cu Denis Alibec
Pro FM
Jennifer Lopez, ironizată după ce a vorbit despre viața sa amoroasă: „S-a întâlnit cu fiecare bărbat de la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith locuiesc din nou împreună, după ani de separare. Ce i-a făcut să dea o nouă...
Adevarul
Panică la marginea Capitalei: urs de 500 de kg văzut în Pădurea Snagov. Pădurar: „Când l-am văzut, am...
Newsweek
Veste proastă pentru pensionari: „Pensiile nu pot fi indexate. Austeritatea continuă și în 2027”
Digi FM
FOTO Emmanuel Macron, jogging pe străzile din Ankara, înainte de summitul NATO. Președintele Franței și-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Ce face Sylvester Stallone la 80 de ani când nu filmează. Un apropiat a rupt tăcerea: „S-a întors la prima...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...