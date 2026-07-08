Deja în calitate de candidată, Marine Le Pen efectuează prima sa vizită în cadrul campaniei electorale alături de Jordan Bardella

Condamnată în apel pentru deturnare de fonduri publice, Marine Le Pen a anunțat marți că va introduce recurs la Curtea de Casație și că va candida pentru a patra oară la alegerile prezidențiale. Lidera extremei drepte este așteptată în departamentul Sarthe, alături de Jordan Bardella, liderul RN și potențial premier în cazul victoriei ei în alegeri, pentru a-și lansa campania electorală, relatează BFM TV.

Curtea de Apel din Paris a confirmat marți condamnarea sa pentru deturnare de fonduri publice europene, menținând verdictul din 2025 potrivit căruia ea și partidul său au folosit bani destinați asistenților europarlamentari pentru a plăti angajați ai formațiunii politice.

Judecătorii au considerat faptele grave, însă au redus pedeapsa inițială.

Le Pen a primit trei ani de închisoare, din care doi cu suspendare, iar celălalt urmează să fie executat la domiciliu cu brățară electronică.

Interdicția de a candida la funcții publice a fost scurtată semnificativ, la 15 luni efective, ceea ce o face eligibilă pentru alegerile prezidențiale din 2027. Lidera de extremă dreapta a reacționat rapid, anunțând că va candida și că va continua recursul, susținând că este vorba despre o decizie politică.

Marine Le Pen a confirmat marți că îl va numi pe Jordan Bardella la Matignon în cazul unei victorii la alegerile prezidențiale din 2027. La TF1, lidera RN a prezentat tandemul lor ca fiind un „bilet câștigător” și un duo pregătit să guverneze.

Verdictul menține presiunea asupra ei, dar deschide totuși drumul spre o nouă candidatură la președinție, într-un context în care formațiunea sa rămâne favorită în sondaje.

Susţinându-şi în continuare nevinovăţia, Marine Le Pen a precizat că intenţionează să facă recurs la Curtea de casaţie - cea mai înaltă instanţă din Franţa -, demers care „suspendă efectele hotărârii” pronunţate marţi de curtea de apel din Paris. „Prin urmare, voi face campanie fără brăţară electronică”, a adăugat ea.