„Delcy din Havana” și ieșirea din umbră a familiei Castro: Cum ar putea ajunge din nou la putere vechea dinastie a Cubei

Când președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, a recunoscut recent că guvernul său poartă în secret discuții cu administrația Trump, el a dezvăluit că persoana care ghidează negocierile este „liderul istoric al revoluției”, referindu-se la Raul Castro, care a condus țara după fratele său, Fidel Castro. În timp ce Cuba se confruntă cu crize economice și umanitare tot mai grave, și alți membri ai familiei Castro au ieșit din umbră, devenind principalii arhitecți ai strategiei de supraviețuire a regimului de la Havana.

Unul dintre ei a vorbit direct cu Marco Rubio, secretarul de stat american. Un altul face parte din echipa de negociatori ai Cubei în discuțiile cu administrația Trump, iar un al treilea a anunțat una dintre cele mai importante schimbări de natură politică de când Fidel Castro a preluat puterea în 1959.

Noul profil al familiei Castro prezintă o dinastie care nu a ieșit niciodată cu totul din politică, ci doar a evoluat, se arată într-o analiză New York Times.

Chiar și în timp ce oficialii americani pun presiune pe Cuba să facă reforme economice semnificative și să îl înlăture de la putere pe Diaz-Canel, noi generații ale unei familii aflate de mult în dizgrația liderilor SUA se remarcă drept principalii factori de decizie ai țării.

Cuba ar putea ajunge în situația „absurdă” în care familia Castro creează iluzia de schimbare, în timp ce puterea adevărată rămâne în mâinile membrilor familiei sau ai elitei cubaneze de după 1959, a spus Andres Pertierra, istoric specializat în Cuba de la Universitatea din Wisconsin.

Criza de combustibil cu care se confruntă Cuba aproape că a pus la pământ economia țării și amenință supraviețuirea guvernului comunist.

Cea mai mare provocare cu care s-a confruntat până acum familia Castro

Frații Castro s-au confruntat cu multe provocării în perioada în care au condus țara, inclusiv tentative de asasinat puse la cale de CIA, zeci de ani de embargouri și prăbușirea Uniunii Sovietice, principalul susținător de odinioară al Cubei.

Venezuela i-a înlocuit pe sovietici, devenind cel mai mare furnizor de petrol al Cubei până când forțele americane l-au capturat pe Nicolas Maduro, în luna ianuarie.

După ce Statele Unite au oprit livrările de petrol din Venezuela, familia Castro s-ar putea confrunta cu cea mai mare provocare de până acum: o criză de combustibil care aproape că a pus la pământ economia țării și amenință supraviețuirea guvernului comunist represiv de pe insulă.

Vorbind despre criza din Cuba, Rubio a spus că „oamenii care sunt la putere nu știu cum să o rezolve, așa că au nevoie de oameni noi la conducere”.

De când a renunțat la putere, Raul Castro este văzut în continuare drept cea mai puternică figură militară din Cuba. În rolul său de ministru al apărării, pe vremea când fratele lui conducea țara, Raul Castro a dezvoltat GAESA, un conglomerat de afaceri extins, condus de armată, care reprezintă cea mai importantă forță economică a Cubei.

Copiii și nepoții lui Raul Castro au roluri mai importante în Cuba de azi decât urmașii lui Fidel, printre care se numără și un nepot care a devenit celebru pe Instagram, unde își prezintă viața de lux pe care o trăiește în Havana.

După capturarea lui Nicolas Maduro al Venezuelei de către forțele speciale americane, și președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, ar putea avea o soartă similară. Acum, mai mulți membri ai familiei Castro au ieșit din umbră ca să se asigure că regimul de la Havana va supraviețui.

Nepotul lui Raul Castro, consilierul său personal, a luat parte la negocierile cu SUA

Unul dintre nepoții lui Raul Castro, Raul Guillermo Rodriguez Castro (41 de ani), s-a evidențiat deja în actuala criză. Lui Raulito i se mai spune și „El Cangrejo” (Crabul), o poreclă ce face referire la faptul că s-a născut cu șase degete la o mână.

Raulito a făcut parte din echipa de securitate a bunicului său, însă zilele acestea el joacă mai mult rolul de consilier personal al lui Raul Castro.

Cândva, el apărea deseori în cercurile elitei sociale din Cuba, petrecând alături de cântăreți cunoscuți și trupe precum Charanga Habanera, care a cântat la nunta lui din 2008 organizată într-un club militar de elită.

Raulito este acum un mesager în negocierile cu administrația Trump. El s-a întâlnit de curând cu echipa lui Rubio în cadrul unui eveniment organizat recent în St. Kitts și Nevis.

După ce, mult timp, și-a desfășurat activitatea departe de lumina reflectoarelor, Raulito a uimit pe toată lumea când a apărut la televiziunea de stat alături de cei importanți membri ai regimului, atunci când Diaz-Canel a anunțat că oficialii cubanezi poartă discuții cu Washingtonul.

Singurul fiu al lui Raul Castro, Alejandro Castro Espin (60 de ani), a reapărut și el după o lungă perioadă în care s-a retras din viața publică, după ce tatăl lui a renunțat la putere.

Castro Espin este un inginer educat și instruit în Cuba și Uniunea Sovietică, general în armata Cubei și fost lider al serviciilor de informații cubaneze. El a scris mai multe cărți critice la adresa Statelor Unite, inclusiv „Imperiul Terorii”.

Acum, Castro Espin are și un rol central în discuțiile cu oficialii americani, potrivit unor rapoarte apărute în presă. El a participat și la discuțiile secrete cu administrația Obama din 2014, care au produs o detensionare de scurtă durată a relațiilor cu SUA.

Oscar Perez-Oliva Fraga este văzut drept o posibilă versiune cubaneză a lui Delcy Rodriguez, care ar putea prelua conducerea Cubei dacă actualul lider este înlăturat de la putere.

Un membru al familiei Castro ar putea fi „Delcy Rodriguez” al Cubei. „Poate că are un viitor”

Un alt membru al familiei Castro care s-a remarcat dintr-o dată este Oscar Perez-Oliva Fraga (54 de ani), strănepot al celor doi frați, Raul și Fidel Castro. În prezent, el este vicepremier și ministru al comerțului exterior și investițiilor străine din Cuba.

Perez-Oliva a anunțat că guvernul de la Havana le va permite emigranților cubanezi să dețină afaceri și să investească în Cuba.

Prin această decizie, Perez-Oliva a devenit principala figură publică a strategiei de supraviețuire a regimului de la Havana. Mai mult, el este văzut drept o posibilă versiune cubaneză a lui Delcy Rodriguez, reprezentând un membru mai tânăr al aceluiași regim, dar care este dispus să îi facă pe plac Washingtonului.

Aceste calități și faptul că nu are numele „Castro” l-ar putea face un conducător mai ușor de agreat de o administrație de la Washington care pune mai mult accent pe supunerea regimurilor dictatoriale decât pe prăbușirea lor.

„Poate că are un viitor”, a spus Brian Latell, fost analist CIA și expert în Cuba, despre Perez-Oliva. „Cubanezii nu sunt lipsiți de atuuri. Trump nu își dorește un colaps al societății în mandatul lui.”

Implicarea unui număr atât de mare de membri ai familiei Castro în strategia de supraviețuire a regimului scoate în evidență una dintre contradicțiile Revoluției Cubaneze: în timp ce liderii ei comuniști încercau să creeze o societate egalitară, fără clase sociale, mulți dintre ei au devenit membri ai unei astfel de elite.

Urmașii lui Castro erau printre cei mai privilegiați membri ai noii clase conducătoare, ai căror membri studiau la cele mai bune școli din Cuba și socializau în cele mai râvnite cluburi.

Copiii și nepoții lui Raul Castro au roluri mai importante în Cuba de azi decât urmașii fratelui său, Fidel Castro.

Cuba ar putea fi un caz mult mai greu de rezolvat pentru Trump decât Venezuela

Dacă familia care a condus sistemul politic autoritar al Cubei ar rămâne, sub o formă sau alta, la putere în această țară, mulți expatriați cubanezi din SUA ar fi furioși. Unii dintre ei au încercat să îi îndepărteze de tot de la putere pe membrii familiei Castro și să șteargă complet influența comunistă din Cuba.

Membrii familiei Castro sunt recunoscuți drept negociatori iscusiți capabili să iasă din cele mai grele situații, potrivit fostului oficial american Ricardo Zuniga, care a ajutat la îmbunătățirea relațiilor dintre SUA și Cuba în mandatul lui Obama.

Discuțiile de atunci au durat 18 luni și din cauză că întâlnirile se țineau în secret, în special în Canada, iar echipele de negociere erau foarte restrânse.

Cuba ar putea fi un caz mult mai greu de rezolvat pentru Trump decât Venezuela, acolo unde elita politică era deja divizată în mai multe tabere cu obiective economice diferite încă dinainte de capturarea lui Maduro.

Elita cubaneză este mult mai unită, după multe decenii în care orice persoană suspectată că nu ar fi loială regimului a fost eliminată de la putere. Membrii familiei Castro au beneficiat mereu de pe urma acestui sistem.

„Nu există nicio opoziție care să aștepte pe margine și nu este nimeni ca Delcy”, a spus Zuniga. Au apărut toate condițiile „în care îți poți imagina că vor încerca să facă tranziția de la o oligarhie revoluționară la o oligarhie capitalistă”.

