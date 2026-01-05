Delcy Rodriguez a fost învestită de fratele ei ca preşedinte interimar al Venezuelei. Fiul lui Maduro, discurs de sprijin în parlament

Vicepreşedintele şi ministrul petrolului din Venezuela, Delcy Rodriguez, a depus luni jurământul oficial în calitate de preşedinte interimar al ţării, în timp ce preşedintele Nicolas Maduro a comparut în faţa unui tribunal din New York sub acuzaţia de trafic de droguri, după ce administraţia Trump l-a îndepărtat de la putere printr-o acţiune militară dramatică desfăşurată în weekend, relatează Reuters.



Delcy Rodriguez, o avocată specializată în dreptul muncii, în vârstă de 56 de ani, cunoscută pentru legăturile strânse cu sectorul privat şi devotamentul faţă de partidul de guvernământ, a fost învestită în funcţie de fratele ei, Jorge, care este preşedintele Adunării Naţionale.

Curtea Constituţională a decis în weekend ca ea să preia pentru 90 de zile conducerea temporară a statului.

Luni au depus jurământul şi 283 de parlamentari aleşi în luna mai a anului trecut, iar fratele ei, Jorge Rodriguez, a fost reales preşedinte al Adunării.

Doar un număr mic dintre parlamentari pot fi consideraţi opoziţie. Majoritatea opoziţiei, în special fracţiunea condusă de laureata Premiului Nobel, Maria Corina Machado, a boicotat alegerile.

Singura parlamentară care nu a fost prezentă a fost prima-doamnă Cilia Flores, care se află în custodia SUA.

Citește și

Președinta interimară a Venezuelei se află pe lista celor 69 de persoane sancționate de UE pentru acțiuni împotriva democrației

Fiul lui Maduro, discurs de sprijin

Potrivit The Guardian, Nicolás Maduro Guerra, fiul lui Maduro, a ţinut un discurs în faţa Adunării Naţionale a Venezuelei şi şi-a exprimat sprijinul pentru liderul interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez. „Pentru tine, Delcy Eloína: sprijinul meu necondiţionat pentru sarcina dificilă care te aşteaptă”, a spus el. „Poţi conta pe mine, poţi conta pe familia mea, poţi conta pe hotărârea noastră de a lua măsurile corecte pentru a face faţă acestei responsabilităţi care îţi revine acum şi suntem ferm uniţi pentru a atinge obiectivul păcii în Venezuela, pentru a duce ţara mai departe şi pentru întoarcerea lui Nicolás şi Cilia”, a spus fiul lui Maduro. Apoi, adresându-se ipotetic tatălui său, a spus: „Tu ne-ai făcut pe toţi membrii familiei oameni puternici, suntem aici şi ne facem datoria până la întoarcerea ta”.

„Ţara este pe mâini bune, tată, şi în curând ne vom îmbrăţişa aici, în Venezuela”, a încheiat el.

Editor : Sebastian Eduard