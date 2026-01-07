Delcy Rodriguez anunță șapte zile de doliu în Venezuela pentru „tinerii martiri” uciși în operațiunea americană

Live TV

VENEZUELA CARACAS MADURO STATE OF EXTERNAL COMMOTION
Delcy Rodriguez. Noul lider de la Caracas. Sursa foto: Profimedia
Ce se ştie despre victimele din rândul cubanezilor Delcy Rodriguez insistă că niciun „agent extern” nu guvernează Venezuela

Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a decretat marţi şapte zile de doliu pentru „tinerii martiri” care au murit apărând ţara, sâmbăta trecută, în timpul unui atac al trupelor americane asupra Caracasului şi a trei state învecinate, relatează EFE, potrivit Agerpres. 

Aceşti tineri „şi-au oferit viaţa drept ofrandă apărând Venezuela, apărându-l pe preşedintele Nicolas Maduro”, a declarat Rodriguez în timpul unei vizite într-o comună din Caracas, transmisă de canalul de stat Venezolana de Television (VTV).

„Recunoştinţa noastră se îndreaptă către ei. Imaginile trupurilor lor neînsufleţite mi-au străpuns sufletul, dar ştiu că au fost martirizaţi pentru valorile supreme ale acestei Republici”, a adăugat Rodriguez, fără a specifica însă numărul total al morţilor.

Autorităţile venezuelene nu au raportat nici despre pagubele totale, nici despre persoanele afectate şi rănite în urma atacurilor americane din Caracas şi din statele Miranda, La Guaira şi Aragua.

Până în prezent, au fost confirmate doar 24 de decese în rândul forţelor armate venezuelene şi moartea a 32 de militari cubanezi, identificaţi duminică de guvernul cubanez. Potrivit experţilor, soldaţi şi agenţi de informaţii din Cuba aliată operează în Venezuela de ani de zile. Aceştia erau responsabili de securitatea personală a lui Maduro ca gărzi de corp sau menţineau disciplina în rândurile forţelor armate.

De altfel, Forţele Armate Naţionale Bolivariene (FANB) au organizat marţi funeraliile celor 24 de soldaţi ucişi.

„În memoria celor 24 de stele care au fost smulse de pe firmamentul nostru bolivarian de mâna laşă a imperiului”, se arată în declaraţia forţelor armate venezuelene publicată marţi pe Instagram, alături de fotografiile bărbaţilor şi femeilor decedaţi, potrivit dpa.

Între timp, procurorul general Tarek William Saab a anunţat numirea a trei oficiali pentru a investiga ceea ce estimează a fi „zeci” de morţi, atât civili, cât şi militari, un număr care, potrivit oficialului, este încă în curs de clarificare.

Surse venezuelene citate de The New York Times au dezvăluit că 80 de persoane au murit în operaţiunea din Venezuela, în timp ce oficialii de la Washington au declarat că şase soldaţi americani au fost răniţi, deşi preşedintele Donald Trump a refuzat să confirme cifrele.

Ce se ştie despre victimele din rândul cubanezilor

Guvernul cubanez a anunţat duminica trecută că 32 dintre militarii săi au murit în atacul american şi a decretat două zile de doliu naţional, care se încheie marţi, zi în care a dezvăluit identităţile decedaţilor.

Printre victime s-au numărat doi colonei, un locotenent-colonel, patru maiori şi trei căpitani, toţi din cadrul Ministerului de Interne (Minint), precum şi nouă militari în rezervă din cadrul Ministerului Forţelor Armate Revoluţionare (Minfar). Şi-au pierdut viaţa şi membri ai serviciilor de informaţii.

Cel mai tânăr soldat ucis a fost un locotenent de 26 de ani din cadrul Minint, în timp ce cel mai în vârstă a fost un colonel de 67 de ani.

Potrivit guvernului de la Havana, cubanezii care au murit „au căzut în urma unei rezistenţe acerbe în luptă directă împotriva atacatorilor sau ca urmare a bombardamentelor”.

Mulţi analişti au subliniat că cercul interior de securitate personală al lui Maduro era format în principal din cubanezi, lucru pe care Caracas şi Havana nu l-au confirmat niciodată.

Guvernul cubanez a profitat de ocazie ca să-l critice pe Trump, afirmând că poporul insulei este „pregătit” să-şi dea viaţa, după ce preşedintele american a declarat că naţiunea caraibiană este „în pragul colapsului” în urma capturării lui Nicolas Maduro şi a pierderii accesului la petrolul venezuelean.

Într-un mesaj pe platforma X, ministrul de externe cubanez, Bruno Rodriguez, a declarat că republicanul demonstrează o „lipsă totală de înţelegere a Cubei” şi că „ignoră intenţionat politica sa criminală de strangulare şi de război economic intensificat împotriva Cubei, care provoacă daune şi disperare familiilor cubaneze”.

Delcy Rodriguez insistă că niciun „agent extern” nu guvernează Venezuela

Preşedinta interimară a Venezuelei a declarat marţi că niciun „agent extern” nu guvernează ţara sud-americană, în urma afirmaţiei preşedintelui american Donald Trump că o parte a administraţiei sale va fi responsabilă de coordonarea unei tranziţii în naţiunea bogată în petrol.

„Suntem aici guvernând alături de popor. Guvernul venezuelean e cel care ne conduce ţara, nimeni altcineva. Nu există niciun agent extern care să guverneze Venezuela”, a declarat oficialul de la Caracas.

Rodriguez a susţinut totodată că poporul venezuelean este activ pe străzi, mărşăluind pentru a cere eliberarea preşedintelui Nicolas Maduro şi a soţiei sale, Cilia Flores.

„Am devenit mai puternici, am crescut spiritual pentru a face faţă provocărilor, agresiunilor, ameninţărilor. Personal, celor care mă ameninţă, le spun: destinul meu este decis doar de Dumnezeu, acesta este răspunsul meu”, a adăugat ea.

