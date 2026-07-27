Delegaţia americană a părăsit o reuniune a Consiliului de Securitate pentru a protesta față de comentariile „ipocrite” ale Franței

SUA au părăsit luni o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU în momentul discursului ambasadorului francez, în semn de protest faţă de comentariile „ipocrite” ale Franţei, care a comparat SUA cu Coreea de Nord şi Rusia în legătură cu un vot legat de drepturile omului, a declarat un reprezentant american la Naţiunile Unite, citat de AFP.

„Un membru al acestui Consiliul joacă cartea indignării morale şi pretinde că le dă lecţii tuturor pe orice temă, fie că este vorba despre conflictul despre care discutăm şi astăzi (Ucraina), fie despre chestiuni legate de pace şi securitate, cum ar fi drepturile omului. De aceea am plecat în timpul intervenţiei Franţei”, a declarat Dan Negrea, ambasador adjunct al SUA.

Un astfel de gest este extrem de rar în Consiliu. Reprezentantul american la ONU a denunţat o „poziţie ipocrită obositoare” a Parisului pe care Washingtonul a „tolerase” până atunci din respect pentru membrii permanenţi ai Consiliului.

SUA au fost vineri una din cele zece ţări care au votat în Adunarea Generală împotriva reînnoirii mandatului de patru ani pentru Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, alături, între altele, de Coreea de Nord, Rusia, Nicaragua, Mali, notează AFP, citată de Agerpres.

„Statele Unite erau odinioară un model în materie de drepturi ale omului. Acum nu mai este aşa. Astăzi, se regăsesc alături de Coreea de Nord, Nicaragua, Mali şi Rusia. Izolate. Iar lumea nu le mai ascultă”, a postat atunci pe X, în limba engleză, misiunea Franţei pe lângă Naţiunile Unite la Geneva.

Dan Negrea, reprezentantul SUA: „Nu le vom acorda privilegiul de a le asculta divagaţiile politizate”

„Am fost alături de acest stat membru în fiecare conflict care i-a ameninţat libertăţile. Şi astăzi, vreau să le reamintesc că Statele Unite rămân modelul de libertate în lume”, a insistat Dan Negrea.

„Prin urmare, nu le vom acorda privilegiul de a le asculta divagaţiile politizate atâta timp cât nu renunţă la retorica lor condescendentă şi lipsită de respect şi nu se comportă într-un mod demn”, a adăugat el.

„Anul acesta sărbătorim cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite. Şi toată lumea ştie rolul pe care l-a jucat Franţa în istoria acestei ţări”, a reacţionat ambasadorul francez Jerome Bonnafont.

El a asigurat, de asemenea, că Franţa acţionează în cadrul ONU, fie în cadrul Consiliului, fie în cadrul Adunării Generale, „pentru a păstra această instituţie, independenţa ei şi capacitatea sa de acţiune în serviciul Cartei (Naţiunilor Unite), al drepturilor omului şi păcii”.

Editor : Liviu Cojan