Delegația iraniană de la negocierile din Elveția se întoarce la Teheran. Negocierile tehnice cu SUA continuă

Delegaţia iraniană a părăsit luni Elveţia cu destinaţia Teheran, după o zi intensă de negocieri cu Statele Unite desfăşurată duminică, în timp ce echipele tehnice ale celor două ţări vor continua în cursul săptămânii discuţiile privind mecanismele de aplicare ale memorandumului de înţelegere, transmite EFE, preluată de Agerpres.



Delegaţia Republicii Islamice, condusă de preşedintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, şi însoţită de ministrul de Externe, Abbas Araghchi, a plecat spre capitala iraniană după aproximativ 18 ore de întâlniri şi consultări bilaterale şi cvadruple, cu participarea Qatarului şi Pakistanului ca mediatori, conform agenţiei Tasnim.



Agenţia, legată de corpul Gardienilor Revoluţiei, a indicat că, în paralel, au început negocierile tehnice între Iran şi SUA privind mecanismele de aplicare ale memorandumului de înţelegere semnat săptămâna trecută.



Echipa tehnică iraniană este condusă de viceprim-ministrul de Externe Kazem Garibabadi.



La finalul discuţiilor de duminică, Qatar şi Pakistan au emis o declaraţie comună în care au anunţat un acord asupra unei foi de parcurs de 60 de zile, crearea unui comitet superior de negocieri şi începerea grupurilor de lucru tehnice.



Potrivit comunicatului, convorbirile tehnice vor continua până la sfârşitul acestei săptămâni la Burgenstock, o localitate turistică într-un cadru idilic.

Foaie de parcurs

Comitetul a convenit asupra unei foi de parcurs pentru a ajunge la un acord final în termen de 60 de zile, punând bazele pentru demararea imediată a noilor convorbiri tehnice", au precizat pe reţeaua socială X Ministerele de Externe din Qatar şi Pakistan.



Mediatorii au informat, de asemenea, despre crearea unei linii de comunicare între Teheran şi Washington pentru a evita "incidentele şi neînţelegerile" şi pentru a asigura tranzitul sigur al navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz, precum şi despre formarea unui grup de rezolvare a conflictelor pentru a supraveghea respectarea încetării operaţiunilor militare în Liban.



La rândul său, Araghchi a dat asigurări pe platforma X că s-au realizat "progrese importante" pentru a pune capăt războiului din Liban.



Şeful diplomaţiei iraniene a afirmat, de asemenea, că exporturile de petrol şi produse petrochimice au fost exceptate de la restricţii, că blocada a fost ridicată, că unele active îngheţate au fost eliberate şi că a fost pus în aplicare un plan amplu de reconstrucţie şi dezvoltare pentru Iran, aspecte care nu au fost menţionate de Qatar şi Pakistan în comunicatul lor şi care nu au fost confirmate nici de Statele Unite.



Iranul a declarat luni că a avut o "discuţie foarte scurtă" cu SUA despre programul nuclear iranian în cadrul negocierilor din Elveţia, subliniind totuşi că nu au fost "negocieri", potrivit AFP.



"A avut loc o discuţie foarte scurtă despre problema nucleară, dar nu s-au abordat detalii, şi nu se poate spune că negocierile privind nuclearul au început", a spus purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, Esmail Baghaei, pentru agenţia Irna.



Delegaţia americană "şi-a prezentat poziţiile foarte pe scurt" despre nuclear, iar Iranul a făcut la fel, a adăugat purtătorul de cuvânt, calificând aceste schimburi drept "prezentarea poziţiilor noastre" respective.



Guvernul elveţian a subliniat luni că, la începutul negocierilor, SUA şi Iran au reuşit să definească modul în care vor continua acest proces de dialog pentru a ajunge la o pace definitivă.



În acelaşi timp, Elveţia şi-a exprimat disponibilitatea de a continua să sprijine acest proces, după ce a oferit facilităţi logistice şi diplomatice pentru o primă întâlnire de negociere în complexul turistic Burgenstock.



"Facilitatorul elveţian salută progresele constructive realizate în cadrul schimburilor diplomatice intense care au avut loc în noaptea de 21 spre 22 iunie la Burgenstock între mediatori, Iran şi Statele Unite", a menţionat Ministerul elveţian de Externe într-un comunicat.



"Este un pas pozitiv, care permite structurarea continuării procesului politic şi tehnic", a declarat guvernul elveţian. De asemenea, a menţionat că scopul său este ca "diplomaţia noastră să contribuie la detensionare, stabilitate şi pace", fără a specifica în ce loc au decis părţile să poarte discuţiile de natură tehnică.



Şi prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat încheiat cu succes prima întâlnire de nivel înalt dintre SUA şi Iran.



"Prima reuniune a comitetului de nivel înalt în cadrul memorandumului de înţelegere de la Islamabad s-a încheiat cu succes la Burgenstock, Elveţia. Discuţiile au avut loc într-un ambient pozitiv şi constructiv şi au adus progrese încurajatoare", a scris luni liderul pakistanez pe X.



Premierul Shehbaz Sharif, împreună cu şeful armatei Pakistanului, mareşalul Asim Munir, şi o delegaţie tehnică din Ministerele de Externe şi de Interne, au participat direct la discuţii în calitate de mediatori.

Editor : M.C