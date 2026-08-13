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Video Delfin filmat în Canal Grande din Veneţia. Apelul lansat de primarul orașului

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Un delfin a fost zărit joi în Canal Grande din Veneţia. Foto: Captura video
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Un delfin a fost zărit joi în Canal Grande din Veneţia, iar primarul oraşului a lansat un apel pentru protejarea animalului, informează ANSA.

Delfinul a fost zărit în această dimineaţă în Canal Grande spre încântarea atât a rezidenţilor, cât şi a turiştilor.

Primarul Veneţiei, Simone Venturini, a publicat imagini cu delfinul pe paginile sale de socializare, îndemnând navigatorii în apele centrului istoric al oraşului să exercite precauţie maximă în scopul protejării animalului.

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Nu se ştie dacă delfinul zărit azi este Nane, un delfin care a mai frecventat Bazinul San Marco în ultimele luni sau este vorba despre un alt exemplar.

„Prezenţa unui delfin în Canal Grande reprezintă un apel la un comportament responsabil din partea tuturor”, a spus Venturini. „În acest moment, prioritatea este de a-i proteja siguranţa. I-am rugat pe navigatori să dea dovadă de maximă prudenţă, în special în zonele unde a fost raportată prezenţa animalului”.

Editor : A.P.

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