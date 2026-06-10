Delfinii morți și eșuați pe țărmul Mării Negre scot la iveală „ecocidul catastrofal” provocat de războiul Rusiei în Ucraina

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei provoacă un „ecocid” în Marea Neagră și împinge ecosistemul acesteia „la un pas de colaps”, a avertizat un ecologist ucrainean după ce un nou val de delfini și marsuini morți a fost găsit eșuat pe țărm, scrie TVPWorld.

De vineri până duminică, 39 de mamifere marine moarte au fost găsite de-a lungul a 37 km de coastă în Parcul Național Natural Lagunele Tuzly din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei.

Printre acestea se aflau 37 de marsuini, un delfin cu bot gros și un delfin comun.

Ivan Rusev, angajat al parcului și ecologist, a declarat că aceste decese reprezintă probabil doar o mică parte din totalul victimelor, deoarece cadavrele ar fi putut fi aduse la țărm de-a lungul a mii de kilometri de coastă a Mării Negre, în timp ce multe alte animale se scufundă și nu sunt niciodată numărate.

„Cauza principală este războiul”

„Cauza principală, teribilă și singura cauză a acestei orori este războiul”, a spus Rusev. „Din cauza războiului barbar și pe scară largă pe care Rusia l-a declanșat împotriva Ucrainei și a întregului nostru mediu, ecosistemul Mării Negre este pe punctul de a se prăbuși.”

El a adăugat că au fost înregistrate delfini morți și la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie pe coastele României și Bulgariei, în timp ce animale vii, dar grav rănite, au fost găsite în apropierea orașului Odesa.

În 2022, Rusev a estimat că aproximativ 50.000 de delfini din Marea Neagră au murit ca urmare a invaziei ruse din Ucraina. Acest număr ar putea crește mult mai mult pe măsură ce războiul continuă.

Sonarul și poluarea

Rusev a afirmat că exploziile, lansările de rachete, scurgerile de petrol, substanțele chimice toxice, navele distruse, dronele, muniția și metalele grele au fost principalele cauze ale deceselor.

El a indicat, de asemenea, sonarul militar, în special cel al submarinelor, ca o amenințare majoră pentru delfini și marsuini, care folosesc sunetul pentru a se orienta.

„Când delfinii sunt expuși la presiunea sonarului, acesta le distruge complet sistemul acustic”, a declarat el pentru BBC într-un interviu din 2023. Delfinul „nu mai are nicio posibilitate de a se orienta singur”, a adăugat el.

Într-o postare pe Facebook, Rusev a spus: „Dacă lumea nu oprește agresorul, Marea Neagră riscă să-și piardă pentru totdeauna locuitorii săi unici.”

Editor : M.C