Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință cu arma nucleară: „Începutul unui război amplu”

Data publicării:
Aleksndr Dughin.
Aleksandr Dughin.

Aleksandr Dughin, cunoscut ca „ideologul lui Putin”, reia din nou amenințările la adresa Occidentului, într-un articol publicat pe Tsargrad.tv, o instituție de propagandă, apropiată de regimul de la Kremlin. Dughin, cunoscut pentru declarațiile lui alarmiste, este printre cei care îl lăudau pe Călin Georgescu înaintea alegerilor din 2024.

„O schimbare a ordinii mondiale are loc de obicei prin război. Foarte rar cei care dețin puterea globală sunt dispuși să renunțe de bunăvoie la ea”, spune Dughin, adăugând că, dacă liderii occidentali nu renunță la „hegemonia” lor, „va fi război”.

„Acest război are deja loc: războiul din Ucraina, războaiele din Orientul Mijlociu. Dar nu este încă în plină forță. Este doar un semn al vastului război fundamental care va fi purtat pentru redistribuirea suveranității reale”, susține el.

Dughin lansează din nou o serie de acuzații nefondate la adresa Occidentului.

„Chiar și în ciuda divizării Occidentului în două sau chiar trei forțe - globaliștii UE, Trump și MAGA - aceștia reușesc în continuare să forțeze alegeri în România, să elimine candidați indezirabili pentru globaliști, să asasineze aproximativ o duzină de candidați din Alternativa pentru Germania, deghizându-i în „accidente” și, în final, să forțeze alegeri în Moldova. Între timp, războiul din Ucraina continuă, Occidentul refuză să dea înapoi și ne este foarte greu să obținem o victorie decisivă. Lumea unipolară există, deși e în agonie”, susține el.

„Prin urmare, ceea ce se întâmplă în Ucraina ar putea fi începutul unui război foarte amplu și serios. Pentru că Rusia, cu armele sale nucleare, teritoriile sale, identitatea sa istorică, capacitatea sa de a înțelege procesele globale, este cu câțiva pași înaintea Chinei”, continuă Dughin.

El susține că China, India și Orientul Mijlociu vor fi implicate în viitorul război care ar fi „de neevitat”.

„Prin urmare, omenirea va trece prin încercări monstruoase. Ele sunt deja în desfășurare și deja le trăim. Dar ceea ce avem acum va părea o joacă de copii”, susține ideologul lui Putin.

Înainte de alegerile anulate din 2024, Dughin îl lăuda pe Călin Georgescu.

„Principalul candidat la președinția României, Călin Georgescu, este un creștin ortodox devotat. El vrea să îndeplinească misiunea României și să construiască un Bizanț spiritual împreună cu națiunile ortodoxe din Balcani”, potrivit unei postări de pe un cont de pe rețeaua X atribuit lui Dughin.

