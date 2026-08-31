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Delta, cea mai puternică armă a Ucrainei: un sistem fără de care armata de drone a Kievului nu ar fi putut opri avansul trupelor ruse

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ilustrație cu un atac cu dronă asupra unui tanc / operator de drone din Ucraina
Delta este „sistemul nervos” al armatei de drone ucrainene, care a oprit aproape complet avansul forțelor ruse. Colaj foto: Profimedia Images
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Din articol
Delta este următoarea frontieră în materie de război. Un program „absolut incredibil” Sistemul a ajutat o armată mai mică să înfrângă o forță mult mai puternică Tot ce mișcă pe câmpul de luptă este la un singur click de distrugere. „Era ca un carnaval pentru noi”

Fiecare etapă a unui atac cu drone lansat de armata ucraineană – de la detectarea țintei și până la lovirea ei – depinde de un puternic program de calculator dezvoltat în Ucraina, numit Delta. Cu ajutorul acestei tehnologii, ucrainenii au creat o „zonă a morții”, lată de zeci de kilometri, de-a lungul liniei frontului, cu care au oprit aproape complet avansul trupelor rusești pe câmpul de luptă, relatează New York Times.

După ce dronele de recunoaștere au identificat un soldat rus pe linia frontului, care fugea printre copaci, trupele ucrainene dintr-un post de comandă subteran din estul țării au intrat în acțiune.

Un ofițer a introdus coordonatele soldatului rus într-un calculator. Un indicator în formă de diamant a apărut automat pe o hartă digitală a câmpului de luptă vizibilă tuturor unităților din apropiere. În câteva minute, trei drone de atac au fost lansate.

Prima dronă a ratat ținta, însă locul atacului și imaginile înregistrate de acea dronă au fost transmise celorlalte echipe de operatori de drone pentru a-i ajuta să îl elimine pe soldatul rus.

Programul colectează informații de pe câmpul de luptă, inclusiv înregistrări video din drone, interceptări radio și imagini din satelit, într-o singură platformă care ajută la detectarea țintelor.

Sistemul distribuie apoi țintele către mii de drone de recunoaștere și de atac ce zboară mereu în apropiere de linia frontului, ceea ce creează o „zonă a morții” foarte largă, unde tot ce mișcă poate fi detectat și lovit în doar câteva secunde.

Russia Ukraine
Dronele autonome ghidate de sisteme AI își aleg singure ținta în faza finală a atacului, nemaifiind nevoie de nicio comandă din partea oamenilor. În poză: dronă rusească Molnia. Foto: Profimedia Images

Delta este următoarea frontieră în materie de război. Un program „absolut incredibil”

Delta este „sistemul nervos” al armatei de drone care a oprit aproape complet avansul forțelor ruse, a spus colonelul Artem Martinenko, care supraveghează dezvoltarea sistemului pentru Ministerul ucrainean al Apărării.

Armatele occidentale sunt tot mai interesate de inovațiile făcute de ucraineni. Secretarul armatei SUA, Dan Driscoll, a spus că programul este „absolut incredibil” și a recunoscut că forțele americane au rămas în urmă la acest capitol.

Sistemul de gestionare a câmpului de luptă al programului Delta „integrează complet fiecare dronă, senzor și platformă de tragere într-o singură rețea”, a spus Driscoll în Senatul SUA, precizând că sistemul american „nu face asta”.

Experții spun că programe precum Delta reprezintă următoarea frontieră în materie de război. Victoria pe câmpul de luptă saturat deja de drone depinde mai puțin de numărul de arme desfășurate și mai mult de cât de repede pot fi folosite în luptă.

Rusia și Ucraina se află într-o cursă pentru construirea celui mai bun sistem și ambele țări apelează la inteligența artificială în încercarea de a obține un avantaj semnificativ în fața adversarului.

Sistemul a ajutat o armată mai mică să înfrângă o forță mult mai puternică

Delta a arătat cum o imagine mai bună asupra câmpului de luptă poate ajuta o armată mai mică să înfrângă o forță mult mai puternică, a spus Iaroslav Honciar, cofondator al grupului Aerorosvidka, care a creat programul.

Sistemul s-a răspândit în toată armata ucraineană; vara trecută, Delta a devenit sistemul unificat de gestionare a câmpului de luptă al Ucrainei.

Înainte, comunicarea între soldații de pe front și ofițerii din postul de comandă depindea de transmisiile radio. „Acum, doar șezi acolo, ai internet, deschizi hărțile și vezi cine unde se află și ce face”, a spus comandantul unei unități ucrainene.

Una dintre cele mai utile funcții ale sistemului Delta este capacitatea de a urmări țintele detectate de-a lungul timpului. Unul dintre ofițeri și-a deschis laptopul și a selectat un diamant roșu de pe hartă, care marca poziția unui obuzier rusesc.

Primul lot de drone Peklo furnizat Armatei ucrainene
Victoria pe câmpul de luptă saturat deja de drone depinde mai puțin de numărul de arme desfășurate și mai mult de cât de repede pot fi ele folosite în luptă. Foto: Profimedia Images

Imediat, a apărut o fereastră pe partea dreaptă a ecranului în care erau trecute informații despre prima dată când ținta a fost detectată, de câte ori a fost atacată și de către care unități.

Avantajul este că celelalte unități de drone care vor vedea istoricul țintei vor știi dacă aceasta a fost deja neutralizată și ce tactici au fost deja folosite împotriva ei.

Aceste informații pot ajuta la rezolvarea unei vechi probleme. În Afghanistan, spre exemplu, trupele americane repetau de multe ori aceleași greșeli pe care le făcuseră alte unități militare înaintea lor, pentru că informația nu era transmisă eficient mai departe.

Tot ce mișcă pe câmpul de luptă este la un singur click de distrugere. „Era ca un carnaval pentru noi”

Delta micșorează și intervalul de timp dintre identificarea țintei și lovirea ei. Era o vreme când dura cel puțin 20 de minute din momentul în care o unitate raporta poziția inamicului și până la primele salve de artilerie trase asupra sa. Acum, acel interval a fost redus la 3-5 minute.

Programele de calculator – nu dronele – vor determina felul în care războaiele viitorului vor fi purtate, potrivit Katerinei Bondar, cercetătoare din partea Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale de la Washington.

Rusia dezvoltă și ea un sistem asemănător programului Delta, dar Ucraina a făcut progrese mai mari. Armatele occidentale trebuie să le ajungă din urmă cât mai repede ori, altfel, riscă să nu le facă față în cazul izbucnirii unui nou conflict.

Un ofițer ucrainean care a luat parte la exercițiilor militare NATO din Estonia de anul trecut și-a adus aminte cum vehiculele militare apăreau în continuu în interfața programului Delta, fiind la un singur click distanță de distrugere. „Era ca un carnaval pentru noi”, a spus ofițerul ucrainean.

Ceea i-a ajutat pe ucraineni să detecteze țintele atât de repede a fost sistemul AI utilizat de Delta, care a fost antrenat cu milioane de ore de înregistrări video de pe câmpul de luptă obținute de drone.

Cea mai nouă funcție dezvoltată de centrul AI al Ministerului ucrainean al Apărării este un asistent AI numit SPECTR. Interfața este practic un chatbot care este conectat la Delta și alte programe de calculator și poate răspunde la orice întrebare legată de câmpul de luptă.

Comandanții ucraineni vor putea, în curând, să testeze asistentul AI atunci când plănuiesc noi atacuri. Partea care poate lua decizii mai repede va prelua inițiativa în acest război, a spus șeful centrului AI, Danilo Țvok.

Editor : Raul Nețoiu

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