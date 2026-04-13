Democrații americani se bucură de victoria lui Peter Magyar. Ei văd înfrângerea lui Orban ca pe un avertisment pentru Trump

Democraţii americani s-au bucurat duminică de înfrângerea prim-ministrului ungar Viktor Orban, în timp ce aliaţii preşedintelui Donald Trump şi colegii republicani au avut o reacţie mai nuanţată faţă de pierderea liderului pe care Trump îl susţinuse puternic în campanie, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Trump îl susţinuse pe Orban în perioada premergătoare votului, ţinând chiar un scurt discurs săptămâna trecută la un miting electoral în Ungaria, când vicepreşedintele american JD Vance l-a sunat pe şeful său în momentul în care era pe scenă.

Orban a pierdut puterea după 16 ani, întrucât maghiarii au votat în număr record pentru o orientare pro-UE condusă de rivalul de centru-dreapta Peter Magyar.

Congresmenii americani din ambele partide de la Washington l-au felicitat pe Magyar pentru victoria sa.

Unii democraţi au interpretat înfrângerea lui Orban ca un semn prevestitor a ceea ce va urma la alegerile intermediare din noiembrie din Statele Unite. „Atenţie, Donald Trump. Aspiranţii la dictatură îşi pierd repede bunăvoinţa (oamenilor)”, a spus liderul minorităţii din Senat, Chuck Schumer.

„Autoritarul de extremă dreapta Viktor Orban a pierdut alegerile. Adepţii lui Trump şi extremiştii MAGA din Congres sunt următorii pe listă în noiembrie”, a declarat liderul minorităţii din Camera Reprezentanţilor a SUA, Hakeem Jeffries.

Republicani precum senatorul american Roger Wicker consideră că rezultatul alegerilor din Ungaria este o respingere a preşedintelui rus Vladimir Putin, cu care Orban a cultivat legături de-a lungul anilor. Wicker, un republican din Mississippi care prezidează Comisia pentru Forţele Armate a Senatului, a declarat că rezultatele au arătat că populaţia Ungariei a respins „influenţa malignă a lui Vladimir Putin” şi „şi-a decis propriul viitor”.

Trump n-a reacționat la rezultatul alegerilor

Trump nu a menţionat alegerile din Ungaria duminică, chiar dacă şi-a exprimat opiniile cu privire la diverse subiecte prin postări pe reţelele sociale, un interviu televizat şi o scurtă întâlnire cu reporterii. Întrebat direct, într-o întâlnire cu jurnaliştii la aeroport, a refuzat să răspundă şi a plecat.

Însă câţiva dintre aliaţii săi pro-Orban, precum magnatul tehnologic Elon Musk, au deplâns rezultatul. „Organizaţia Soros a preluat controlul asupra Ungariei”, a scris Musk pe platforma sa X.

Finanţatorul miliardar şi importantul donator al Partidului Democrat, George Soros, un imigrant maghiar în Statele Unite, a fost mult timp denigrat de mulţi conservatori.

Orban a fost în conflict cu Uniunea Europeană pe o serie de probleme, inclusiv războiul Rusiei în Ucraina.

„Democraţia iliberală”, aşa cum o descrie el însuşi, a preluat politicile promovate de Trump, inclusiv o linie dură împotriva imigraţiei, ostilitatea faţă de instituţiile globale şi atacurile asupra mass-media şi universităţilor.

Orban a fost primul lider european care l-a susţinut pe Trump în timpul campaniei sale prezidenţiale din 2016.

Trump a declarat săptămâna trecută că administraţia sa este pregătită „să folosească întreaga putere economică a Statelor Unite pentru a consolida economia Ungariei” dacă Orban ar câştiga.

