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Democraţii americani vor să afle de ce nu a funcționat Starlink în Ucraina. Ce îi cer lui Elon Musk (WSJ)

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Elon Musk.
Elon Musk. Foto Getty Images
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Democraţii din Senat i-au cerut lui Elon Musk, directorul general al SpaceX, să păstreze toate documentele legate de restricţionarea serviciului Starlink/Starshield în Ucraina, a relatat Wall Street Journal (WSJ), citând o scrisoare la care a avut acces publicaţia.

Solicitarea vine într-un moment în care Ucraina se confruntă din nou cu perturbări semnificative ale sistemului vital de comunicaţii militare. Restricţiile limitează viteza de operare a sistemului Starshield la 161 de kilometri pe oră (100 de mile pe oră), limitând astfel capacitatea Ucrainei de a intercepta dronele de atac ruseşti.

Scrisoarea îi solicită lui Musk să păstreze toată documentaţia referitoare la întreruperile serviciului din perioada 13-24 octombrie şi, din nou, din 12 noiembrie, relatează WSJ.

„Restricţiile din octombrie şi noiembrie ridică acum posibilitatea îngrijorătoare ca aceste vulnerabilităţi să persiste chiar şi în cadrul sistemelor pe care se bazează guvernul SUA”, au scris senatorii Jeanne Shaheen şi Chris Coons.

Senatorii solicită companiei SpaceX să pună la dispoziţie înregistrările începând cu 1 septembrie, inclusiv orice comunicări legate de serviciile Starlink şi Starshield din Ucraina, precum şi comunicările dintre Musk, reprezentanţii SpaceX, Casa Albă şi Departamentul Apărării al SUA.

Shaheen şi Coons afirmă că interferenţa cu serviciul Starlink din Ucraina „ridică semne de întrebare serioase cu privire la controlul pe care îl exercită SpaceX” asupra chestiunilor de securitate naţională. De asemenea, aceştia denunţă „procesul decizional opac” al companiei.

Scrisoarea îi impune companiei SpaceX să confirme respectarea cerinţelor parlamentarilor şi să răspundă la solicitările de supraveghere până la 30 noiembrie.

În declaraţiile făcute presei, SpaceX a negat informaţiile preşedintelui Volodimir Zelenski privind reinstituirea limitelor de viteză.

„Este o informaţie falsă. Nu a avut loc nicio schimbare”, a declarat compania pentru Axios.

După întreruperea prelungită a serviciului Starshield din octombrie, Musk a susţinut că nu era responsabil pentru decizia de a restricţiona serviciul în Ucraina — în ciuda informaţiilor conform cărora Musk i-ar fi propus planul preşedintelui SUA, Donald Trump, care exercita presiuni asupra Kievului pentru a suspenda atacurile asupra rafinăriilor de petrol ruseşti.

Musk a susţinut apoi că Ucraina a încălcat termenii şi condiţiile de utilizare ale Starlink, o acuzaţie pe care Kievul a negat-o.

În urma victoriei zdrobitoare obţinute la alegerile intermediare din SUA de la începutul lunii noiembrie, democraţii din Congres intenţionează să lanseze, în ianuarie 2027, o anchetă privind modul în care Casa Albă a gestionat războiul din Ucraina — precum şi implicarea lui Musk.

Editor : C.L.B.

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