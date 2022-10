Democrații din Congresul SUA au emis un nou ultimatum Arabiei Saudite. „Fără tehnicienii noștri, avioanele lor nu ar mai zbura”

Democrații din Congresul SUA au emis un nou ultimatum pentru Arabia Saudită prin care regatul are la dispoziție câteva săptămâni pentru a revoca decizia luată în cadrul OPEC+ de a reduce producția de petrol, altfel saudiții riscă să nu mai poată cumpăra arme din America timp de un an, informează The Guardian.

Amenințarea vine odată cu promisiunea lui Joe Biden de a lua măsuri pentru a combate decizia Riadului de săptămâna trecută de a reduce producția de petrol cu 2 milioane de barili pe zi, despre care democrații au spus că va ajuta „să alimenteze mașina de război a lui Vladimir Putin” și va crește prețurile la combustibili pentru consumatorii americani.

Consilierul pentru securitate națională de la Casa Albă, Jake Sullivan, le-a spus reporterilor că președintele Biden ia în considerare o posibilă sistare a exportului de armament pentru saudiți, ca parte a unei reevaluări mai extinse a relației Statelor Unite cu Arabia Saudită, dar că o măsură în acest sens nu este iminentă.

Tensiunile dintre Washington și Riad și promisiunea de „reechilibrare” a relațiilor dintre cele două țări ar putea avea efecte indirecte care se vor extinde dincolo de prețurile la petrol și ar putea determina viitorul unei aparente alianțe între Rusia și prințul moștenitor saudit, al negocierilor cu Iranul și al puterii financiare a Moscovei în invazia pe care o continuă în Ucraina.

Democrații din Congresul SUA se arată alarmați de faptul că măsura de reducere a producției de petrol va ajuta Rusia și va afecta consumatorii din America. Foto: Profimedia Images

Cu toate că unii analiști au ridicat posibilitatea ca saudiții să fi luat decizia de a reduce producția de petrol acum din dorința de a influența alegerile parlamentare din SUA în favoarea republicanilor, democrații se arată mai alarmați de faptul că această măsură va ajuta Rusia și va afecta consumatorii din America.

„Ei iau aproape 73% din armament din SUA”, a spus Ro Khanna, un membru al Congresului SUA din partea democraților și critic al regatului saudit. „Dacă nu erau tehnicienii noștri, avioanele lor nu ar mai zbura. Suntem resposabili pentru toate forțele lor aeriene. Ceea ce ne exasperează pe mulți dintre noi din Congres este lipsa de recunoștință.”

„Sperăm că această legislație le va da un impuls saudiților ca să reconsidere și să inverseze [decizia]”, a spus și Richard Blumenthal, senator democrat care lucrează cu Khanna. „Mai este timp. Reducerea aprovizionării cu petrol nu intră în vigoare până în noiembrie.”

Saudiții resping criticile americanilor și spun că nu își vor schimba decizia

Ministerul saudit de externe a respins criticile Washingtonului într-o postare pe Twitter și a sugerat că va rămâne sfidător în fața presiunilor de a schimba macazul.

Ministerul de externe al Arabiei Saudite a transmis că neagă acuzația că ar lua partea cuiva în conflictele internaționale și că ar fi „motivați politic împotriva Statelor Unite”, adăugând că toate deciziile au fost luate în consens cu celelalte țări OPEC+ și s-au „bazat doar pe considerații economice”.

Ministrul saudit a mai spus și că a decis să refuze sugestia guvernului american de a amâna decizia de a reduce producția de petrol încă o lună de zile din motive economice.

Blumenthal a specificat că o înghețare a exporturilor de arme pentru Arabia Saudită ar putea fi implementată și de alte țări aliate, precum Marea Britanie și Franța.

Nu este încă clar dacă democrații vor obține sprijinul republicanilor pentru a adopta acest proiect de lege în Congres, dar Blumenthal a spus că aceștia sunt „receptivi” și doresc ca saudiții să fie trași la răspundere pentru acțiunile lor.

„Pe cine se vor baza [saudiții] pentru a li se asigura securitatea în fața Iranului, care reprezintă un pericol existențial, dacă nu pe SUA?” a reacționat și președintele comitetului pentru relații externe din Senat. „Pe Rusia? Rusia este aliat cu Iranul. La urma urmei, Rusia nu este bastionul care stă în calea Iranului. Trebuie să înțeleagă că acțiunilor lor au consecințe.”

