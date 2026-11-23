Democraţii vor dispune de cea mai mare majoritate din 1992 în Camera Reprezentanţilor care îşi va începe activitatea în noua componenţă în ianuarie, după victoria candidatului lor în ultimul duel al alegerilor din 3 noiembrie care rămăsese de tranşat.

În Carolina de Nord, Chuck Hubbard a detronat-o pe republicana la final de mandat Virginia Foxx, potrivit proiecţiilor media americane CBS News şi NBC de duminică seară, relatează AFP preluată de Agerpres.

Acest succes oferă partidului său un al 258 loc de deputat din cele 435 în viitoarea Cameră a Reprezentanţilor.

Niciunul dintre cele două partide care domină viaţa politică americană nu au dispus de o astfel de majoritate de la victoria democrată în alegerile din 1992, anul în care Bill Clinton a învins în alegerile prezidenţiale din SUA.

„Democraţii din Cameră tocmai au obţinut cea mai mare majoritate pe care a avut-o vreodată un partid în Congres în acest secol. BUM!”, şi-a exprimat satisfacţia liderul lor, Hakeem Jeffries, într-un mesaj postat pe platforma X.

Hakeem Jeffries urmează să devină în ianuarie preşedinte al Camerei Reprezentanţilor, fiind primul afro-american care va ocupa această funcţie.

Victoria lui Chuck Hubbard în Carolina de Nord a fost obţinută în urma unei noi numărători a voturilor solicitată de adversara sa republicană.

Chuck Hubbard a anunţat duminică faptul că a discutat cu Virginia Foxx, care şi-a „recunoscut cu eleganţă” înfrângerea. „Ţin să fiu primul care îi mulţumeşte deputatei Foxx pentru deceniile sale de activitate”, a adăugat el pe X.

Alegerile de la jumătatea mandatului au dus la un eşec istoric pentru Partidul Republican al lui Donald Trump, care a decontat nemulţumirea populaţiei pentru creşterea costului vieţii, situaţie agravată de războiul nepopular împotriva Iranului, comentează AFP.

Pe lângă Camera Reprezentanţilor, democraţii au recucerit în urma scrutinului şi controlul asupra Senatului, unde vor dispune de o majoritate de 56 de senatori.

Amploarea acestui succes le va da adversarilor actualului lider de la Casa Albă posibilitatea de a-i bloca programul sau de a deschide anchete asupra acuzaţiilor de corupţie în timpul ultimilor doi ani ai preşedinţiei sale.

Editor : A.P.