Demonstraţie de forţă în fața lui Trump: Venezuela lansează exerciţii militare şi îşi expune avioanele de vânătoare ruseşti

Venezuela a lansat trei zile de exerciţii militare şi şi-a expus avioanele de vânătoare construite în Rusia, într-o demonstraţie de forţă îndreptată împotriva SUA, pe fondul tensiunilor crescânde legate de desfăşurarea de nave de război americane în Caraibe.

Peste 2.500 de soldaţi au fost mobilizaţi pe insula caraibiană La Orchila, aparţinând Venezuelei, pentru exerciţiile denumite „Caraibele Suverane 200”, care vor include manevre aeriene, navale şi terestre.

Douăsprezece nave de război de diverse clase şi tipuri, 22 de aeronave şi aproximativ 20 de ambarcaţiuni vor participa, a declarat ministrul venezuelean al Apărării, Vladimir Padrino, la postul de stat VTV.

Declaraţiile sale au fost însoţite de o transmisiune care a arătat ambarcaţiuni amfibie şi trupe debarcând pe o plajă, în timp ce nave de război navigau în largul insulei şi avioane de luptă survolau marea.

Separat, Venezuela şi-a expus şi multe dintre avioanele de vânătoare fabricate în Rusia, echipate cu rachete anti-navă, relatează News.ro.

Padrino a spus că exerciţiile, care au început miercuri, fac parte din răspunsul Venezuelei la desfăşurarea navelor de război americane în regiune.

Washingtonul insistă că aceste nave – care includ trei distrugătoare din clasa Arleigh Burke, crucişătorul Lake Erie, nava de asalt amfibie USS Iwo Jima şi un submarin cu propulsie nucleară – au o misiune de combatere a traficului de droguri, însă preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a susţinut că desfăşurarea are drept scop schimbarea regimului.

Statele Unite l-au acuzat anterior pe Maduro de implicare în traficul de droguri şi au pus o recompensă de 50 de milioane de dolari pe capul său.

Exerciţiile au fost lansate la o zi după ce preşedintele american Donald Trump a declarat că SUA au lovit în total trei ambarcaţiuni în Caraibe, susţinând că acestea transportau droguri din Venezuela.

SUA au afirmat că au lovit prima ambarcaţiune – presupus legată de banda venezueleană Tren de Aragua – pe 2 septembrie, ucigând 11 persoane. Luni, Trump a anunţat o a doua lovitură împotriva unor aşa-zişi „narcoterorişti”, despre care administraţia a spus că a ucis trei persoane.

Apoi, marţi, Trump le-a spus reporterilor: „De fapt, am doborât trei ambarcaţiuni, nu două. Dar voi aţi văzut doar două”.

