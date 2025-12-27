Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev

Fondatorul și liderul Corpului Voluntarilor Ruși (RVC), o unitate paramilitară de extremă dreapta care luptă alături de armata Kievului, a fost ucis în luptă pe frontul din Ucraina, a anunțat sâmbătă grupul, potrivit The Moscow Times.

Denis Kapustin, în vârstă de 41 de ani, a fost ucis în noaptea de sâmbătă în timp ce îndeplinea o misiune de luptă în regiunea Zaporojie din sud-estul Ucrainei, a declarat RVC. Era cunoscut și sub numele de Denis Nikitin și sub pseudonimul White Rex.

„Cu siguranță ne vom răzbuna, Denis. Moștenirea ta va dăinui”, a scris RVC pe canalul său de Telegram, promițând să dezvăluie detalii suplimentare despre moartea lui Kapustin în urma unei anchete.

Kapustin, un neonazist născut la Moscova, s-a mutat la Kiev în 2017 și a fondat RVC la începutul invaziei rusești pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Conform manifestului său, RVC urmărește să îl răstoarne pe Putin și să creeze un stat etnic rus, să renunțe la toate ambițiile imperiale și să se concentreze pe bunăstarea etnicilor ruși.

Kapustin a fost inclus în registrul federal rus al „teroriștilor și extremiștilor” în martie 2023, după incursiunea RVC în regiunea Briansk, care se învecinează cu Ucraina. În aceeași lună, el a fost adăugat pe lista persoanelor căutate de Ministerul de Interne.

Kapustin este supus unei interdicții de 10 ani de a intra în spațiul Schengen din 2019. Organizația de investigații open-source Bellingcat a raportat că el a continuat să se implice în activități de extremă dreapta în Germania, Franța și Bulgaria.

