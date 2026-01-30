Live TV

Departamentul de Justiție al SUA a deschis o anchetă federală privind încălcarea drepturilor civile în cazul uciderii lui Alex Pretti

Data publicării:
Departamentul de Justiție SUA, steagul sua
Departamentul de Justiție SUA. Foto: Shutterstock
Din articol
FBI va conduce ancheta federală Înregistrări video cu Pretti

Departamentul american de Justiție a deschis o anchetă federală privind încălcarea drepturilor civile în legătură cu moartea lui Alex Pretti, rezidentul din Minneapolis ucis sâmbătă de ofițerii Patrulei de Frontieră, potrivit autorităților federale, semnalând o schimbare evidentă față de modul în care a tratat până acum împușcările în care au fost implicați agenți în timpul represiunii împotriva imigranților din Minnesota, inițiată de administrația Trump, informează The Washington Post.

„Analizăm tot ce ar putea face lumină asupra a ceea ce s-a întâmplat în acea zi și în zilele și săptămânile premergătoare evenimentelor”, a declarat vineri procurorul general adjunct Todd Blanche.

Blanche nu a explicat de ce Departamentul de Justiție a decis să deschidă o anchetă privind uciderea lui Pretti, dar a spus că o anchetă similară nu este justificată în cazul morții lui Renee Good la 7 ianuarie, care a fost împușcată de un ofițer de Imigrare și Vamă în Minneapolis.

El a spus abia vineri că Divizia pentru Drepturi Civile nu investighează fiecare acțiune cu uz de armă comisă de forțele de ordine și că trebuie să existe circumstanțe și fapte care „justifică o anchetă”.

FBI va conduce ancheta federală

Departamentul pentru Securitate Internă a declarat, de asemenea, vineri că FBI-ul va conduce ancheta federală.

Nu a fost imediat clar dacă FBI-ul va furniza informații și dovezi anchetatorilor din statul Minnesota, care până acum au fost excluși din ancheta federală, într-o diviziune fără precedent între oficialii din Minnesota și autoritățile federale în timpul represiunii imigrației lansate de către președintele Donald Trump.

Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a dezvăluit pentru prima dată schimbarea agenției care conducea ancheta într-un interviu acordat Fox News joi seară. Departamentul său a declarat anterior că Homeland Security Investigations, o unitate departamentală, va conduce ancheta.

„Vom continua să urmărim ancheta condusă de FBI și să le oferim toate informațiile de care au nevoie pentru a o duce la bun sfârșit și să ne asigurăm că poporul american cunoaște adevărul și cum putem merge mai departe și continua să protejăm poporul american”, a spus Noem.

Purtătoarea de cuvânt a Departamentului pentru Securitate Internă, Tricia McLaughlin, a declarat că Homeland Security Investigations va sprijini FBI în anchetă. Separat, ICE, care face parte din DHS, desfășoară propria anchetă internă cu privire la uciderea lui Pretti.

DHS nu a răspuns imediat la întrebările despre când a fost făcută schimbarea sau de ce. FBI nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

În același interviu, Noem a părut să se distanțeze de declarațiile pe care le-a făcut la scurt timp după împușcături, susținând că Pretti avea în mână un pistol și s-a apropiat agresiv de ofițeri.

Mai multe videoclipuri au contrazis această afirmație, arătând că bărbatul avea doar telefonul mobil în mână atunci când ofițerii l-au trântit la pământ, unul dintre ei scoțând un pistol din spatele pantalonilor lui Pretti în timp ce un alt ofițer l-a împușcat în spate.

Înregistrări video cu Pretti

Pretti avea permis de port-armă. În niciun moment nu a părut să întindă mâna să își ia arma, pentru a face uz de ea, au arătat videoclipurile.

Schimbarea de mandat vine după ce au apărut alte două videoclipuri cu o altercație anterioară între Pretti și ofițerii federali de imigrări, cu 11 zile înainte de moartea sa.

Videoclipurile din 13 ianuarie îl arată pe Pretti țipând la vehiculele federale și, la un moment dat, părând să scuipe înainte de a lovi stopul unui vehicul. Are loc o luptă între Pretti și mai mulți ofițeri, în timpul căreia este trântit la pământ. Agenții îi smulg geaca și fie se eliberează, fie ofițerii îl lasă să plece și el o ia la fugă.

Când se întoarce cu spatele la cameră, la curea se vede ceva ce pare a fi un pistol. În niciun moment, în videoclipuri nu se vede că Pretti ar fi încercat să ducă mâna după armă și nu este clar dacă agenții federali au văzut-o.

Schleicher, avocatul familiei Pretti, a declarat miercuri că altercația anterioară nu a justificat în niciun fel uciderea lui acum.

Într-o postare de vineri dimineață pe platforma Truth Social, președintele Donald Trump a sugerat că videoclipurile incidentului anterior subminează narațiunea conform căreia Pretti era un protestatar pașnic când a fost împușcat.

„Agitator și, poate, insurgent, popularitatea lui Alex Pretti a scăzut considerabil odată cu videoclipul recent publicat în care acesta țipă și scuipă în fața unui ofițer ICE foarte calm și stăpân pe sine, apoi lovește nebunește cu piciorul într-un vehicul guvernamental nou și foarte scump, atât de puternic și violent, de fapt, încât stopul s-a spart în bucăți. A fost o adevărată demonstrație de abuz și furie, văzută de toată lumea, o nebunie și o scăpare de sub control. Ofițerul ICE a fost calm, nu e ușor să fii în aceste circumstanțe!”, se arată în postarea lui Trump.

 
 

Editor : M.C

