Departamentul de Justiţie al SUA investighează fundaţia Black Lives Matter, pentru delapidare

Departamentul de Justiţie al SUA investighează un presupus caz de delapidare de către administraţia fundaţiei independente Black Lives Matter, a relatat CBS News.

Astfel, Departamentul de Justiție american investighează dacă donațiile către fundația națională Black Lives Matter au fost utilizate necorespunzător de către conducerea organizației, în urma valului de contribuții primite pe fondul protestelor naționale pentru justiție rasială din vara anului 2020, potrivit unei surse apropiate anchetei.

Black Lives Matter Global Network Foundation Inc., care este o entitate separată de mișcarea de protest Black Lives Matter, a fost de mult timp acuzată de criticii de dreapta că nu este suficient de transparentă în privința modului în care cheltuiește donațiile primite. O parte dintre aceste critici au apărut după ce organizația a folosit peste 6 milioane de dolari pentru a cumpăra o casă în Los Angeles.

Grupul a apărat achiziția, într-o postare din 2022 pe site-ul său, scriind că imobilul „servește drept spațiu în care persoanele de culoare își pot împărtăși talentul cu lumea și își pot perfecționa abilitățile într-un loc sigur, lipsit de sistemele de opresiune existente în diverse industrii creative”.

La nivel național, fundația Black Lives Matter a strâns peste 90 de milioane de dolari în 2020, conform unui raport publicat de organizație în acel an. Potrivit unor declarații financiare recente, fundația deținea active de peste 28 de milioane de dolari în iunie 2024.

Nu este clar momentul exact în care a fost deschisă ancheta privind Black Lives Matter, însă aceasta este derulată de Biroul Procurorului Statelor Unite pentru Districtul Central al Californiei, care gestionează cazurile din zona Los Angeles, a precizat sursa citată.

Associated Press a fost prima publicație care a relatat despre existența unei investigații asupra acestei fundații non-profit.

Într-o declarație oficială, organizația Black Lives Matter a afirmat că „nu este ținta niciunei anchete penale federale”.

„Rămânem angajați față de transparență deplină, responsabilitate și administrarea atentă a resurselor dedicate construirii unui viitor mai bun pentru comunitățile de culoare”, arată comunicatul.

Reprezentanții Departamentului de Justiție al SUA nu au răspuns solicitării de a face comentarii.

Editor : Ana Petrescu