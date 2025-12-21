Live TV

Video Departamentul de Justiție al SUA respinge acuzațiile de cenzură în dosarul Epstein: „Nu ascundem informații despre Trump”

Departamentul de justitie SUA DoJ
Departamentul de Justiție al SUA. Foto: Profimedia Images

Departamentul american al Justiției s-a apărat duminică de acuzațiile că a cenzurat informațiile referitoare la președintele Donald Trump în spinosul dosar Epstein, într-un moment în care se înmulțesc criticile privind publicare parțială și masiv editată a documentelor anchetei.

„Nu cenzurăm informațiile privindu-l pe președintele Trump” din dosare publicate sau viitoare, a dat asigurări numărul doi din minister, Todd Blanche, într-un interviu pentru NBC.

Acest fost avocat personal al lui Donald Trump a răspuns criticilor aleșilor din ambele partide și victimelor lui Jeffrey Epstein, finanțist și infractor sexual new-yorkez care a murit în închisoare în 2019, în jurul publicării acestui dosar tentacular, mai relatează AFP preluată de Agerpres.

Citește și: Dosarele Epstein: Departamentul de Justiţie publică noi documente, democrații critică cenzurările excesive

După luni de amânări, ministrul a început vineri să facă publice mii de fotografii, înregistrări video și texte despre acest om de afaceri acuzat că a exploatat sexual peste o mie de tinere, între care minore, și cunoscut pentru că a frecventat personalități de prim-plan, între care actualul președinte și fostul său predecesor democrat Bill Clinton.

Dosarul integral nu a fost făcut public până în prezent, așa cum prevede totuși legea aflată la originea acestui efort de transparență, și numeroase dosare sunt puternic cenzurate, cum este și un document înnegrit pe toatele cele 119 pagini.

Mai multe fotografii publicate au fost suprimate sâmbătă, provocând apariția unor acuzații.

Una dintre imaginile retrase de pe site-ul ministerului arăta diverse fotografii aranjate pe o piesă de mobilier și într-un sertar, dintre care una cu președintele republican.

„Toate acestea vizează ascunderea unor lucruri pe care, dintr-un motiv sau altul, Donald Trump nu vrea să le facă publice', a afirmat duminică la CNN aleasă democrată Jamie Raskin.

Citește și: Dosarele Epstein: Surpriza în ce îl privește pe Donald Trump și ce alt fost președinte SUA este menționat frecvent

Întrebat despre această imagine, responsabilul ministerului a dat asigurări că nu este vorba despre o manevră pentru a-l proteja pe președinte.

„Am aflat după publicarea acestei fotografii că există preocupări' privind femeile prezente pe acest clișeu 'și prin urmare l-am retras; nu are nimic de a face cu președintele Trump”, a dat asigurări Todd Blanche.

Cel puţin 16 fişiere au dispărut de pe pagina web publică a Departamentului de Justiţie pentru documente legate de Jeffrey Epstein - inclusiv o fotografie cu preşedintele Donald Trump - la mai puţin de o zi după ce au fost postate, fără nicio explicaţie din partea guvernului şi fără nicio notificare către public, scrie News.ro care citează Associated Press.

Citește și: Dosarele Epstein: imagine nouă cu fostul prinț Andrew, fotografiat cu capul în poala unei femei, sub ochii lui Ghislaine Maxwell

