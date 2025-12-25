Live TV

Departamentul de Justiție ar avea nevoie de câteva săptămâni în plus pentru a face publice toate documentele legate de Jeffrey Epstein

US releases thousands of Epstein investigation files under transparency law deadline
Jeffrey Epstein. Foto: Profimedia Images

Departamentul Justiției din Statele Unite a transmis că ar putea avea nevoie de câteva săptămâni suplimentare pentru a face publice toate documentele legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein.  Anunțul vine după descoperirea a peste un milion de documente potențial relevante, amânând și mai mult respectarea termenului limită impus de Congres vinerea trecută. Este posibil ca unele dintre aceste fișiere să fie duplicate, dar este la fel de posibil să fie complet noi, relatează sentinelcolorado.com.

A specula ar fi inutil, pentru că nu se știe. Dacă există documente care nu sunt publicate, se ridică întrebarea ce anume nu a fost făcut public. Iar cea mai mare întrebare, una esențială, este aceasta: dacă un milion de fișiere, aflate practic în custodia FBI și a unui procuror federal, pot fi descoperite abia acum, mai există și alte documente care nu au fost văzute? Apar astfel noi semne de întrebare legate de transparență.

Anunțul din ajunul Crăciunului a venit la câteva ore după ce câțiva senatori americani au solicitat autorității de supraveghere a Departamentului Justiției să examineze nerespectarea termenului limită. Grupul, format din 11 democrați și un republican, i-a transmis inspectorului general interimar Don Berthiaume într-o scrisoare că victimele „merită să afle totul” și „liniștea sufletească” oferită de un audit independent.

Departamentul de Justiție a declarat într-o postare pe rețelele sociale că procurorii federali din Manhattan și FBI „au descoperit peste un milion de documente suplimentare” care ar putea avea legătură cu cazul Epstein – o evoluție surprinzătoare în ultima clipă, după ce oficialii departamentului au sugerat cu luni în urmă că au întreprins o revizuire cuprinzătoare care a luat în considerare vasta universitate a materialelor legate de Epstein.

În martie, procurorul general Pam Bondi a declarat pentru Fox News că a fost produsă „o mulțime de dovezi” după ce a ordonat FBI-ului să „livreze dosarele complete ale lui Epstein la biroul meu”. Ea a emis directiva după ce a declarat că a aflat de la o sursă neidentificată că FBI-ul din New York era „în posesia a mii de pagini de documente”.

În iulie, FBI și Departamentul de Justiție au indicat într-o notă nesemnată că au întreprins o „revizuire exhaustivă” și au stabilit că nu ar trebui să fie publicate dovezi suplimentare — o schimbare extraordinară de atitudine din partea administrației Trump, care timp de luni de zile promisese transparență maximă. Nota nu a ridicat posibilitatea existenței unor dovezi suplimentare de care oficialii nu aveau cunoștință sau pe care nu le-au examinat.

