Departamentul de Stat al SUA a lansat un avertisment pentru cetăţenii americani din întreaga lume, după atacul asupra Iranului

Departamentul de Stat al SUA a emis sâmbătă o alertă, îndemnând cetăţenii americani din întreaga lume să dea dovadă de extremă prudenţă în urma atacului comun americano-israelian asupra Iranului, informează EFE, potrivit Agerpres.

„După începerea operaţiunilor de luptă ale SUA în Iran, americanii din întreaga lume, şi în special cei din Orientul Mijlociu, ar trebui să respecte cele mai recente avertismente de securitate emise de cea mai apropiată ambasadă sau consulat american”, se arată în alertă.

Documentul avertizează că americanii s-ar putea „confrunta cu întreruperi în călătoriile din cauza închiderii spaţiului aerian” şi îi sfătuieşte să dea dovadă de „prudenţă extremă”.

Statele Unite şi Israelul au lansat sâmbătă un atac la scară largă asupra Iranului, care a răspuns prin lansarea de rachete asupra teritoriului israelian şi asupra bazelor militare americane din regiune.

FBI a ridicat sâmbătă nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, după începerea atacului, iar guvernul a anunţat un grup de lucru pentru a ajuta cetăţenii americani din Orientul Mijlociu care doresc să părăsească regiunea.

Serviciul Secret, responsabil cu protecţia preşedintelui şi a altor lideri politici, a anunţat de asemenea o „suplimentare a securităţii” în locaţiile aflate sub paza sa. Iar departamentele de poliţie locale din întreaga ţară, inclusiv cel din New York, au activat protocoale de precauţie şi au întărit prezenţa patrulelor la lăcaşurile de cult şi sediile diplomatice.

