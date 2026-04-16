Departamentul de Stat al SUA acuză Cuba că s-a implicat în războiul din Ucraina și amenință regimul de la Havana

Miguel Diaz-Canel (stânga) / Donald Trump (dreapta). Foto: Profimedia
Administrația Trump a informat Congresul că regimul cubanez a furnizat până la 5.000 de combatanți pentru războiul purtat de Rusia în Ucraina, oferind totodată „sprijin diplomatic și politic Moscovei”, potrivit unui comunicat oficial al Departamentului de Stat, citat de Axios.

În acest mod, SUA afirmă în mod direct că regimul cubanez este implicat în furnizarea de trupe armatei ruse.

„Documentele publice nu demonstrează că Havana a trimis oficial luptători cubanezi. Cu toate acestea, există indicii semnificative că regimul a tolerat în cunoștință de cauză, a permis sau a facilitat în mod selectiv acest flux”, se arată în raportul neclasificat al Departamentului de Stat al SUA.

Un purtător de cuvânt al instituției americane a declarat pentru Axios că „regimul cubanez nu a reușit să-și protejeze cetățenii de a fi folosiți ca pioni în războiul dintre Rusia și Ucraina”.

Raportul agenției de politică externă a SUA vine în contextul în care Casa Albă și-a intensificat campania de presiune asupra Cubei pentru a obține o schimbare a conducerii de la Havana.

„Cetățenii cubanezi au devenit unul dintre cele mai mari grupuri identificabile de luptători străini care susțin operațiunile militare rusești în Ucraina”, se arată în raportul trimis comisiilor cheie ale Congresului pe 8 aprilie.

„Estimările variază, dar majoritatea informațiilor din surse deschise sugerează că între o mie și 5.000 de cetățeni cubanezi luptă în Ucraina în acest moment”, potrivit documentului. 

Până la 25.000 de cubanezi ar putea lupta de partea Rusiei, scrie Axios, citând serviciile de informații ucrainene. Jurnaliștii au precizat, de asemenea, că pentru Rusia este mai avantajos să recruteze străini pentru război, întrucât moartea acestora nu ar provoca nemulțumiri în rândul rușilor.

În acest context, senatorul Ted Cruz (republican din Texas) a declarat pentru Axios că „regimul cubanez subminează interesele americane în întreaga lume”.

„Dacă și când președintele Trump va ajunge să îi înlocuiască, și cred că acest lucru se va întâmpla mai devreme decât mai târziu, va fi o zi foarte bună pentru SUA și aliații noștri”, amenință acesta.

Prezența cetățenilor cubanezi care luptă în Ucraina a fost dezvăluită pentru prima dată în 2023, când The Moscow Times a raportat că Rusia recruta activ cubanezi pentru front.

Guvernul cubanez a lansat o anchetă penală și a susținut că traficul de persoane este clar interzis de legile sale. Ulterior, a anunțat că a instrumentat 9 dosare penale care implicau 40 de inculpați.

Dar Departamentul de Stat american nu a fost convins. „Sistemul judiciar opac al regimului face ca aceste afirmații să fie imposibil de verificat”, se menționează în raport.

În octombrie anul trecut, instituția americană a invocat prezența luptătorilor cubanezi pentru a construi o opoziție diplomatică față de o rezoluție a ONU care ar fi ridicat embargoul SUA asupra Cubei.

În cadrul acestui efort de lobby, departamentul a informat alte țări că în Ucraina se aflau până la 5.000 de combatanți cubanezi, a raportat Reuters.

Mai recent, administrația Trump a depus eforturi pentru a-l îndepărta de la putere pe președintele Miguel Diaz-Canel, a raportat The New York Times.

Ne vom apăra, iar dacă va trebui să murim, vom muri”, a declarat Diaz-Canel duminică, în cadrul emisiunii Meet the Press de la NBC.

Te-ar putea interesa și:
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
Mark Rutte le cere țărilor NATO să nu „piardă din vedere Ucraina”: „Trebuie să ne asigurăm că are ce-i trebuie”
soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
Regatul Unit pregătește un ajutor suplimentar de milioane de lire sterline şi 120.000 de drone pentru Ucraina
volodimir zelenski la birou
Volodimir Zelenski: Trimișii lui Donald Trump „sunt în permanenţă în discuţii cu Iranul şi nu au timp pentru Ucraina”
steagul rusiei deasupra gardului unei inchisori
„Salariile sunt mici”. Închisorile din Rusia în dificultate: manechine în turnurile de pază și o lipsă de personal de 70%
masina de politie si politist din finlanda
Dronă de atac, prăbușită în Finlanda: este al patrulea incident de acest fel din ultimele săptămâni
Recomandările redacţiei
European,Union,Flag,On,European,Continent,On,Geopolitical,World,Map.
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri...
simina tanasescu la ccr
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru...
U.S.-Israeli Military Campaign In Iran, Tehran - 29 Mar 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 48. Blocada continuă. Negocieri...
The Narva Castle (R) and the Ivangorod Fortress (L) are pictured and the border bridge across the Narva River in Narva, Estonia
Cum s-a transformat o poveste rusească falsă într-o problemă reală...
Ultimele știri
Când este Înălțarea Domnului 2026: Ziua în care se suprapun trei sărbători majore în România
Cea mai bogată persoană din Australia trebuie să-și împartă averea de miliarde. Cine va primi banii
De pe marile scene ale lumii, în prim-planul politicii din Ungaria. Cine este soprana Andrea Rost, posibil ministru al Culturii
Citește mai multe
