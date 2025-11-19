Departamentul de Stat al SUA dezminte că Steve Witkoff va participa la discuțiile Zelenski-Erdogan din Turcia

Emisarul special al preşedintelui SUA pentru Rusia şi Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, nu va merge în Turcia, a declarat miercuri un oficial american, în contextul în care Volodimir Zelenski se află la Ankara pentru a încerca „să relanseze” negocierile de pace, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Este falsă afirmaţia că emisarul special Steve Witkoff va merge în Turcia”, a declarat un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat al SUA, sub rezerva anonimatului.

O sursă ucraineană de rang înalt menţionase anterior prezenţa lui Witkoff la aceste discuţii cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

Potrivit Reuters, o sursă turcă a declarat la rândul său că emisarul special Steve Witkoff ar putea merge în vizită în Turcia, însă nu a existat niciun anunţ privind o astfel de vizită din partea oficialilor americani.

O altă sursă din cadrul Ministerului turc de Externe a declarat că oficialii turci se vor întâlni doar cu Zelenski, iar Witkoff nu este aşteptat să participe la discuţiile de la Ankara.

Surse Bloomberg citate de European Pravda susțin că ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, va transmite personal Moscovei rezultatul întâlnirii dintre Zelenski și Erdogan.

Turcia a jucat un rol de intermediar, găzduind negocierile anterioare dintre Ucraina și Rusia.

