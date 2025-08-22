Live TV

Departamentul de Stat al SUA suspendă acordarea de vize pentru șoferii de camion străini. Ce motive a invocat

U.S. Route 89 Highway
Camion pe o autostradă americană. Foto: Profimedia

Guvernul american a anunţat joi că suspendă acordarea de vize pentru şoferii de camion străini, acuzaţi că „pun în pericol vieţile americanilor” pe drumurile din SUA, relatează POLITICO.

„Suspendăm toate acordările de vize de muncă pentru şoferii de camione comerciale, cu efect imediat”, a declarat secretarul de Stat Marco Rubio pe reţeaua X.

„Numărul tot mai mare de şoferi străini care conduc camioane mari semiremorci pe drumurile americane pune în pericol vieţile americanilor şi afectează mijloacelor de trai ale şoferilor de camion americani”, a adăugat el.

Secretarul de Stat american nu a furnizat nicio cifră care să susţină această acuzaţie, dar aceasta este reluată în mod constant de susţinătorii preşedintelui american Donald Trump în numele politicii sale „America First”.

Administraţia Trump a denunţat anterior faptul că mulţi dintre aceşti şoferi de camion străini nu vorbesc sau vorbesc prost limba engleză.

Măsura vine în aceeași săptămână în care secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a lansat o anchetă a Departamentului Transporturilor (DOT) privind un accident mortal în Florida, în care a fost implicat un șofer de camion din India care se afla ilegal în țară.

Șoferul a picat testul de competență lingvistică în limba engleză, răspunzând corect la două dintre cele 12 întrebări și identificând corect unul dintre cele patru semne de circulație în timpul unei investigații de conformitate efectuate la fața locului de Administrația Federală pentru Siguranța Transporturilor Auto, potrivit DOT.

În luna mai, Duffy a semnat un ordin care stabilește noi orientări pentru aplicarea cerințelor de competență lingvistică în limba engleză pentru șoferii de camioane, împreună cu un audit la nivel național al statelor care eliberează permise de conducere comerciale persoanelor fără domiciliu în SUA.

 

