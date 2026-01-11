Live TV

Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela

Data publicării:
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
Departamentul de Stat al SUA.

Departamentul de Stat a solicitat sâmbătă cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela. Situaţia de securitate din această țară rămâne instabilă, relatează News.ro.

Ambasada SUA la Bogotá, Columbia, avertizează cetăţenii americani să nu călătorească în Venezuela, reiterând avertismentele privind deplasările în această ţară emise încă din 2019. „În condiţiile reluării zborurilor internaţionale, cetăţenii americani aflaţi în Venezuela ar trebui să părăsească imediat ţara. Înscrieţi-vă în programul Smart Traveler Enrollment Program (STEP) pentru a primi actualizări de securitate”, este mesajul transmis sâmbătă.

Înainte de plecare, cetăţenii americani ar trebui să ia măsuri de precauţie şi să fie atenţi în jurul lor.

”Există informaţii despre grupuri de miliţii înarmate, cunoscute sub numele de colectivos, care au instalat baraje rutiere şi percheziţionează vehiculele în căutarea unor dovezi ale cetăţeniei americane sau de sprijin pentru Statele Unite. Cetăţenii americani aflaţi în Venezuela ar trebui să rămână vigilenţi şi să manifeste prudenţă atunci când călătoresc pe drumurile publice”, se arată în mesaj.

„Întreruperile intermitente de electricitate şi ale serviciilor publice continuă în întreaga ţară.

Venezuela are cel mai ridicat nivel de avertizare de călătorie – Nivelul 4: Nu călătoriţi – din cauza riscurilor grave pentru americani, inclusiv detenţii ilegale, tortură în detenţie, terorism, răpiri, aplicarea arbitrară a legilor locale, criminalitate, tulburări civile şi o infrastructură medicală deficitară”, menţionează Departamentul de stat.

În martie 2019, Departamentul de Stat al SUA a retras întregul personal diplomatic de la Ambasada SUA din Caracas şi a suspendat operaţiunile. Toate serviciile consulare din Venezuela, atât cele de rutină, cât şi cele de urgenţă, rămân suspendate. Guvernul SUA nu poate oferi servicii de urgenţă cetăţenilor americani aflaţi în Venezuela.

