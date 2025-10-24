Dependența Rusiei de China. Operațiunea militară a Moscovei „ar arăta ca un gunoi” fără ajutorul Beijingului

Mașinăria de război a Moscovei din Ucraina, aflată acum în al patrulea an, supraviețuiește datorită unui flux precar de componente și finanțări oferit printr-o alianță tot mai strânsă cu China, Iran și Coreea de Nord, informează Kyiv Post. Dacă acest sprijin ar dispărea, consecințele ar fi devastatoare, avertizează experții Atlantic Council, potrivit cărora efortul militar al Rusiei ar arăta ca „un gunoi”.

Experți ai Atlantic Council avertizează că forța militară a Rusiei depinde aproape în totalitate de o „alianță controversată” cu Beijing, Teheran și Phenian.

Această realitate geopolitică a fost în centrul unei dezbateri organizate de Eurasia Center, din cadrul think-tank-ului american, cu ocazia lansării raportului „The CRINK: Inside the new bloc supporting Russia’s war against Ukraine”.

Autoarea raportului, Angela Stent, cercetător principal la American Enterprise Institute, a explicat că alinierea dintre China, Rusia, Iran și Coreea de Nord nu este o alianță formală, ci „un set de legături bilaterale care se intensifică și care sunt esențiale pentru continuarea războiului Rusiei”.

Stent a avertizat că statele din grupul CRINK formează tot mai clar un „bloc antiamerican”, unit nu prin valori comune, ci prin „nemulțumiri comune”.

Potrivit acesteia, aceste regimuri autoritare sunt parteneri esențiali în planul președintelui Vladimir Putin de a construi ceea ce el numește o „lume post-occidentală, o nouă ordine globală”.

Dependența Moscovei

Cea mai dură evaluare a venit în timpul panelului de experți. Întrebată cum ar arăta operațiunea militară a Rusiei fără sprijinul țărilor din blocul CRINK, Debra Cagan, consilier principal la Eurasia Center al Atlantic Council, a răspuns: „Ar arăta ca un gunoi”, explicând dependența structurală a Moscovei.

„Rusia are nevoie de cipuri, de metale speciale, de minerale rare pentru a-și menține liniile de producție militară. Nu ar putea face asta, mai ales fără China, care furnizează majoritatea componentelor esențiale”, a spus ea.

Raportul subliniază că Rusia, lipsită de tehnologie și investiții occidentale din cauza sancțiunilor, depinde complet de importurile externe pentru a continua producția de rachete, drone, tancuri și alte arme de înaltă tehnologie.

Parteneri esențiali, dar nesiguri

Dacă Iranul și Coreea de Nord oferă consumabile directe pentru front (drone și obuze de artilerie), China este descrisă drept pilonul economic și tehnologic indispensabil al Rusiei – deși într-un parteneriat profund dezechilibrat.

Raportul arată că Beijingul a devenit veritabila linie de salvare economică a Moscovei, comerțul bilateral atingând niveluri record după invazia din 2022.

Statele Unite estimează că aproape 80% din produsele cu dublă utilizare de care Rusia are nevoie pentru a susține războiul provin din China, de la electronice de consum folosite în sisteme de armament, până la utilaje industriale și microcipuri.

Totuși, relația este una asimetrică. Rusia, client dependent, oferă materii prime în schimbul bunurilor manufacturate. Pentru China, comerțul cu Rusia reprezintă doar aproximativ 3% din volumul său global, în timp ce Rusia a ajuns profund dependentă de Beijing.

„China este partenerul esențial al Rusiei în încercarea de a contesta interesele SUA și ale Occidentului și de a submina actuala ordine internațională”, notează raportul CRINK.

„Nu aveți încredere în China”

Această asimetrie stă la baza avertismentului transmis de experți: „Nu aveți încredere în China”. Ei subliniază că sprijinul Beijingului este pur pragmatic.

Dacă prețul politic sau economic al susținerii Moscovei devine prea mare – de exemplu, în urma sancțiunilor secundare impuse de Occident – China are flexibilitatea de a reduce sau opri complet colaborarea. Rusia, în schimb, este captivă în această dependență.

Această dinamică oferă Beijingului, teoretic, puterea de a influența direct cursul războiului din Ucraina, însă nu din principiu, ci ca instrument strategic de presiune asupra Occidentului și de consolidare a controlului asupra partenerului rus.

Angela Stent a avertizat că aceste patru țări reprezintă „o amenințare tot mai mare pentru Occident, atât individual, cât și colectiv”, iar reacția va fi dificilă și costisitoare.

Ea a respins totodată ideea că relația Moscova–Beijing s-ar putea destrăma ușor.

„Încercările de a semăna dezbinare între ele... nu vor funcționa pe termen scurt”, a spus cercetătoarea.

Mesajul transmis Washingtonului și NATO este clar: blocul CRINK, deși fragil, reprezintă o amenințare unică și fără precedent, care necesită un răspuns strategic coerent.

„Statele Unite trebuie să elaboreze o strategie consecventă și direcționată, menită să exploateze punctele de tensiune dintre cele două țări, oricât de dificil ar fi acest lucru”, a adăugat ea.

