Live TV

Dependența Rusiei de China. Operațiunea militară a Moscovei „ar arăta ca un gunoi” fără ajutorul Beijingului

Data publicării:
putin da noroc cu xi jinping
Vladimir Putin și Xi Jinping. Foto: Profimedia
Din articol
Dependența Moscovei Parteneri esențiali, dar nesiguri „Nu aveți încredere în China”

Mașinăria de război a Moscovei din Ucraina, aflată acum în al patrulea an, supraviețuiește datorită unui flux precar de componente și finanțări oferit printr-o alianță tot mai strânsă cu China, Iran și Coreea de Nord, informează Kyiv Post. Dacă acest sprijin ar dispărea, consecințele ar fi devastatoare, avertizează experții Atlantic Council, potrivit cărora efortul militar al Rusiei ar arăta ca „un gunoi”.

Experți ai Atlantic Council avertizează că forța militară a Rusiei depinde aproape în totalitate de o „alianță controversată” cu Beijing, Teheran și Phenian.

Această realitate geopolitică a fost în centrul unei dezbateri organizate de Eurasia Center, din cadrul think-tank-ului american, cu ocazia lansării raportului „The CRINK: Inside the new bloc supporting Russia’s war against Ukraine”.

Autoarea raportului, Angela Stent, cercetător principal la American Enterprise Institute, a explicat că alinierea dintre China, Rusia, Iran și Coreea de Nord nu este o alianță formală, ci „un set de legături bilaterale care se intensifică și care sunt esențiale pentru continuarea războiului Rusiei”.

Stent a avertizat că statele din grupul CRINK formează tot mai clar un „bloc antiamerican”, unit nu prin valori comune, ci prin „nemulțumiri comune”.

Potrivit acesteia, aceste regimuri autoritare sunt parteneri esențiali în planul președintelui Vladimir Putin de a construi ceea ce el numește o „lume post-occidentală, o nouă ordine globală”.

Dependența Moscovei

Cea mai dură evaluare a venit în timpul panelului de experți. Întrebată cum ar arăta operațiunea militară a Rusiei fără sprijinul țărilor din blocul CRINK, Debra Cagan, consilier principal la Eurasia Center al Atlantic Council, a răspuns: „Ar arăta ca un gunoi”, explicând dependența structurală a Moscovei.

„Rusia are nevoie de cipuri, de metale speciale, de minerale rare pentru a-și menține liniile de producție militară. Nu ar putea face asta, mai ales fără China, care furnizează majoritatea componentelor esențiale”, a spus ea.

Raportul subliniază că Rusia, lipsită de tehnologie și investiții occidentale din cauza sancțiunilor, depinde complet de importurile externe pentru a continua producția de rachete, drone, tancuri și alte arme de înaltă tehnologie.

Parteneri esențiali, dar nesiguri

Dacă Iranul și Coreea de Nord oferă consumabile directe pentru front (drone și obuze de artilerie), China este descrisă drept pilonul economic și tehnologic indispensabil al Rusiei – deși într-un parteneriat profund dezechilibrat.

Raportul arată că Beijingul a devenit veritabila linie de salvare economică a Moscovei, comerțul bilateral atingând niveluri record după invazia din 2022.

Statele Unite estimează că aproape 80% din produsele cu dublă utilizare de care Rusia are nevoie pentru a susține războiul provin din China, de la electronice de consum folosite în sisteme de armament, până la utilaje industriale și microcipuri.

Totuși, relația este una asimetrică. Rusia, client dependent, oferă materii prime în schimbul bunurilor manufacturate. Pentru China, comerțul cu Rusia reprezintă doar aproximativ 3% din volumul său global, în timp ce Rusia a ajuns profund dependentă de Beijing.

„China este partenerul esențial al Rusiei în încercarea de a contesta interesele SUA și ale Occidentului și de a submina actuala ordine internațională”, notează raportul CRINK.

„Nu aveți încredere în China”

Această asimetrie stă la baza avertismentului transmis de experți: „Nu aveți încredere în China”. Ei subliniază că sprijinul Beijingului este pur pragmatic.

Dacă prețul politic sau economic al susținerii Moscovei devine prea mare – de exemplu, în urma sancțiunilor secundare impuse de Occident – China are flexibilitatea de a reduce sau opri complet colaborarea. Rusia, în schimb, este captivă în această dependență.

Această dinamică oferă Beijingului, teoretic, puterea de a influența direct cursul războiului din Ucraina, însă nu din principiu, ci ca instrument strategic de presiune asupra Occidentului și de consolidare a controlului asupra partenerului rus.

Angela Stent a avertizat că aceste patru țări reprezintă „o amenințare tot mai mare pentru Occident, atât individual, cât și colectiv”, iar reacția va fi dificilă și costisitoare.

Ea a respins totodată ideea că relația Moscova–Beijing s-ar putea destrăma ușor.

„Încercările de a semăna dezbinare între ele... nu vor funcționa pe termen scurt”, a spus cercetătoarea.

Mesajul transmis Washingtonului și NATO este clar: blocul CRINK, deși fragil, reprezintă o amenințare unică și fără precedent, care necesită un răspuns strategic coerent.

„Statele Unite trebuie să elaboreze o strategie consecventă și direcționată, menită să exploateze punctele de tensiune dintre cele două țări, oricât de dificil ar fi acest lucru”, a adăugat ea.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
exercitiu militari romani, bucuresti
1
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
bloc afectat de explozie in rahova
2
Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la utilități imobilul...
masina
3
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
emil ganj
4
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
contor energie electrica
5
Bogdan Ivan: Avem o strategie de a reduce preţul pe kWh de la 1,55 la cât mai aproape de...
Probleme în familia lui Gigi Becali!
Digi Sport
Probleme în familia lui Gigi Becali!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan nu susține un referendum pe tema pensiilor magistraților...
Vladimir Putin și Donald Trump
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat...
nicusor dan
Nicușor Dan, despre alegerile la Primăria Capitalei: „Am o preferință”
The Wider Image: Desert standoff fuels tensions
Care este următorul conflict pe care Donald Trump vrea să-l rezolve...
Ultimele știri
Președintele venezuelean Nicolas Maduro, apel către SUA: „Vă rog, fără război nebunesc!”. Trump, hotărât să înlăture „narcotraficanții”
Situație bizară în Bistrița: doi foști parteneri s-au ales cu ordine de protecție, unul împotriva celuilalt. Ce s-a întâmplat
În Donețk, soldații ruși au executat o familie în propria casă. „Un masacru ce cele comise de Gestapo”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
steaguri ue rusia unul langa altul
Sprijin pentru Ucraina cu banii Moscovei. Liderii europeni au făcut un prim pas pentru utilizarea activelor rusești blocate
Comemorarea Revoluției din 1956 la Budapesta. Foto- Facebook
Mitinguri rivale, la comemorarea Revoluției din 1956. La Budapesta s-a scandat „Rușii, acasă!”, „Tavarișci, konieț!”
White House Press Secretary Karoline Leavitt holds a press briefing at the White House in Washington
Casa Albă nu exclude o întâlnire Trump-Putin. Discuția Rubio-Lavrov nu a fost singurul motiv al anulării celei de la Budapesta
G20 leaders summit in Osaka
Donald Trump se va întâlni cu Xi Jinping joia viitoare, anunță Casa Albă
vladimir putin - octombrie 2025
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor face să cedeze
Partenerii noștri
Pe Roz
Dakota Johnson, dezvăluiri neașteptate după despărțirea de Chris Martin. Semnalele care o pun în gardă când...
Cancan
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
Fanatik.ro
Albion Rrahmani, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu: „Un jucător foarte interesant”
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Top trei fotbaliști de la FCSB scoși în evidență de presa din Italia după meciul cu Bologna. Improvizația lui...
Adevărul
Descoperire șoc. Vaccinul ARNm anti-COVID, arma secretă care combate cancerul
Playtech
Copacii pe care nu ai voie să-i tai, chiar dacă sunt în curtea ta. Amenzile pot ajunge la 10.000 de lei
Digi FM
Cine sunt cei doi tineri care au fost descoperiți fără viață într-o mașină. Aveau 20 de ani și plănuiau să...
Digi Sport
Gigi Becali a găsit vinovatul după FCSB - Bologna 1-2: ”El a pierdut meciul! O să rupă banca”
Pro FM
AJ McLean de la Backstreet Boys, mărturisiri emoționante despre fiicele sale „uimitoare”. Gestul care i-a...
Film Now
Cum au rezistat Kristen Bell și Dax Shepard 12 ani împreună: „Compromisurile trebuie să funcționeze pentru...
Adevarul
A fost Elena Ceaușescu mai rea decât soțul ei? Miturile care i-au năruit imaginea idealizată de propaganda...
Newsweek
Pensie scăzută cu 100 lei la Mica Recalculare pentru un pensionar. Casa de Pensii: Nu e singurul caz
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Panică la Grădina Zoologică din San Diego. O gorilă a spart geamul incintei în fața vizitatorilor: „S-a...
Film Now
Actriță celebră și prietenă apropiată de Nicole Kidman, reacție neașteptată despre divorțul ei: „Sunt foarte...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...