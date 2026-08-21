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Video Depozit secret de arme, descoperit lângă Berlin. Un suspect a fost arestat în România

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German police sign on the car
Poliția germană. Foto: Profimedia
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Din articol
Ambasada Rusiei păstrează tăcerea  Indicii concrete privind ascunzătoarea Depozitul este considerat acum „dezafectat” Metode din perioada Războiului Rece

Conform informațiilor furnizate de WDR, NDR și SZ, autoritățile din domeniul securității din Germania au descoperit o ascunzătoare care conținea arme la periferia Berlinului. Autoritățile consideră că era vorba de un depozit folosit de agenții ruși în vederea unor posibile atacuri. Un suspect ar fi fost arestat în România în legătură cu descoperirea armelor, scrie Tagesschau.

Probabil a fost ca o scenă dintr-un thriller de spionaj când oficialii germani au făcut descoperirea într-o zonă împădurită de la granița dintre landul Brandenburg și Berlin, la sfârșitul verii anului trecut. Conform informațiilor furnizate de WDR, NDR și Süddeutsche Zeitung (SZ), acestea au găsit o ascunzătoare construită în mod profesional, care conținea două arme de foc încărcate, în zona suburbană prosperă a capitalei.

Conform anchetei, Oficiul Federal pentru Protecția Constituției (BfV) deține dovezi care sugerează că aceasta este o ascunzătoare secretă aparținând serviciilor de informații ruse – un așa-numit „dead drop” cu conținut potențial letal.

Persoane din interior sunt convinse că armele au fost probabil ascunse pentru agenți care ar fi trebuit să desfășoare așa-numitele „operațiuni cinetice” pe teritoriul german în numele Moscovei. Termenul se referă la atacuri fizice, cum ar fi agresiunile.

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Ambasada Rusiei păstrează tăcerea 

De luni de zile, autoritățile din domeniul securității avertizează că serviciile de informații ruse planifică asasinate și în Germania – de exemplu, vizând șefi din industria de apărare sau personalități ale opoziției aflate în exil.

Când a fost întrebat, Oficiul Federal pentru Protecția Constituției a declarat că, din principiu, nu comentează public chestiuni referitoare la concluzii sau activități specifice ale serviciilor de informații. Acest lucru nu implică nicio declarație cu privire la veridicitatea sau falsitatea acuzațiilor.

Ambasada Rusiei nu a răspuns până acum la o solicitare de informații privind acuzațiile, precizează Tagesschau. În trecut, ambasada a respins acuzații similare ca fiind teorii ale conspirației, afirmând că nu există „atacuri hibride” ale Moscovei împotriva Germaniei.

Indicii concrete privind ascunzătoarea

Conform informațiilor furnizate de WDR, NDR și SZ, un suspect a fost arestat în România în toamna anului trecut în legătură cu descoperirea armelor. Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile germane de securitate, bărbatul ar fi putut amenaja ascunzătoarea.

Procurorul general federal anchetează, de asemenea, cazul încă din noiembrie. Acuzația este: pregătirea unui act grav de violență care pune în pericol statul.

Conform anchetei, Oficiul pentru Protecția Constituției a primit anul trecut indicii concrete cu privire la ascunzătoare. Se pare că o inspecție la fața locului a confirmat informația. Potrivit unor surse din domeniul securității, în ascunzătoare au fost găsite două „arme de mână” — adică arme de foc precum pistoale sau revolvere. Oficiul pentru Protecția Constituției a alertat poliția.

Depozitul este considerat acum „dezafectat”

Pentru a identifica posibilii organizatori sau pe cei care urmau să recupereze armele, autoritățile de securitate ar fi lăsat ascunzătoarea intactă după o evaluare. Locul se afla sub supraveghere tehnică, potrivit rapoartelor.

Totuși, potrivit unor surse din interior, depozitul este considerat acum „dezafectat”: este foarte probabil ca autorii să fi observat ceva legat de operațiunea polițienească vizibilă din jurul depozitului de anul trecut. Experții consideră, de asemenea, că arestarea în România a bărbatului suspectat de implicare în amenajarea depozitului probabil nu a trecut neobservată de serviciile de informații rusești.

Pentru a se asigura că armele din depozitul secret nu reprezentau o amenințare, experții ar fi intervenit asupra acestora astfel încât să nu mai funcționeze, potrivit unor oficiali familiarizați cu problema. În plus, armele au fost echipate cu dispozitive de urmărire GPS pentru a le monitoriza locația.

Metode din perioada Războiului Rece

Depozitele secrete de arme din Europa de Vest făceau deja parte din repertoriul standard al Uniunii Sovietice încă din perioada Războiului Rece. Astfel de ascunzători camuflate, situate adesea în natură sau în puncte de reper ale peisajului, au fost însă utilizate în mod repetat și în ultimii ani de serviciile de informații rusești, de exemplu atunci când era vorba de schimburi cu așa-numiții „ilegali” – adică cu spioni ruși care trăiesc în Occident sub o identitate falsă.

Rolul pe care îl jucau depozitele de arme încă din perioada Uniunii Sovietice a devenit cunoscut, de exemplu, grație informațiilor furnizate de fostul ofițer KGB și ulterior dezertor, Vasili Mitrohin. Conform acestora, Moscova desfășura pregătiri ample pentru a interveni activ și în Germania de Vest, în cazul unei crize cu NATO. Instalațiile militare, bazele de armament sau infrastructura importantă erau considerate de Moscova, încă de pe atunci, ținte prioritare.

Se pare că, pe lângă arme și echipamente de comunicații, printre obiectele depozitate se aflau și pachete cu explozibili, destinate atacării, în caz de conflict, a instalațiilor feroviare. În Elveția, pe baza indicațiilor dezertorului, a fost descoperit încă în anii 1990 un depozit fost sovietic.

Editor : M.C

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