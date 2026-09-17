Depozitul Fundației Olena Zelenska din Kiev, distrus într-un atac rusesc. Zeci de tone de ajutoare umanitare destinate copiilor, arse

Depozitul aparținând Fundației Olena Zelenska a fost complet distrus în urma unui atac al Rusiei în dimineața zilei de 16 septembrie, anunță fundația pe Facebook.

„În această dimineață, depozitul nostru din Kiev a fost complet distrus în urma unui atac al Rusiei. A ars din temelii. Cel mai important este că nimeni nu a fost rănit. Mulțumim unităților Serviciului de Urgență al Ucrainei care au intervenit la fața locului pentru promptitudinea și profesionalismul lor.”

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„În depozit se aflau ajutoare umanitare, pe care Fundația le-a achiziționat și le-a primit de la parteneri în vederea distribuirii ulterioare către copii, familii și instituții din diverse regiuni ale Ucrainei, în funcție de nevoile acestora”, se arată în postare.

Serviciul de presă al fundației a precizat că printre bunurile distruse se aflau generatoare, aparate electrocasnice, laptopuri, tablete, cititoare electronice și echipamente medicale.

Toate aceste ajutoare aveau un scop: sprijinirea educației copiilor, a activității instituțiilor de învățământ și a spitalelor, precum și ajutorarea familiilor din diverse regiuni ale Ucrainei.

Spațiile depozitului din Kiev, unde erau depozitate recuzitele aparținând studioului de producție „Kvartal 95”, au fost lovite de drone rusești cu propulsie cu reacție în noaptea de 16 septembrie.