Deputații britanici au respins un proiect de legalizare a morţii asistate. Doi din trei britanici susțin legea

Deputaţii britanici au respins vineri un proiect de legalizare a morţii asistate pentru bolnavi în fază terminală, provocând un eşec major susţinătorilor acestei iniţiative şi punând astfel capăt celei mai recente tentative de modificare a legislaţiei în domeniu, transmite Reuters.

Camera Comunelor a respins proiectul de lege cu 286 de voturi împotrivă şi 270 pentru.

Rezultatul lasă nemodificată interdicţia morţii asistate în Marea Britanie, prelungind o dezbatere purtată de decenii cu privire la faptul dacă bolnavilor în fază terminală ar trebui să li se dea dreptul să îşi pună capăt vieţii cu asistenţă medicală, şi despre cum persoanele vulnerabile ar putea fi protejate de coerciţie dacă legea ar fi modificată.

Textul le-ar fi permis adulţilor bolnavi în fază terminală, cu discernământ şi cu o speranţă de viaţă de cel mult şase luni, din Anglia şi Ţara Galilor, să îşi pună capăt vieţii cu asistenţă medicală, cu aprobarea unei comisii de specialişti.

Promotorii proiectului au sperat că vor construi sprijin pe baza unui proiect similar care a fost adoptat anul trecut de Camera Comunelor, însă nu a încheiat la timp parcursul legislativ în Camera Lorzilor.

Textul respins vineri, introdus de deputata laburistă Lauren Edward, era identic cu cel adoptat anul trecut.

Pentru că proiectul actual a căzut la primul obstacol parlamentar, el nu va putea fi reluat în actuala sesiune, ce se va încheia în primăvara viitoare, notează Reuters, citată de Agerpres.

Prim-ministrul Andy Burnham a declarat anterior că dezbaterea privind legalizarea morţii asistate ar trebui să aştepte până când sistemul britanic de îngrijiri paliative şi de asistenţă socială va fi îmbunătăţit, însă guvernul său a rămas neutru în privinţa proiectului şi le-a permis deputaţilor săi să voteze conform conştiinţei.

Burnham nu a luat parte la votul de vineri.

Parlamentul britanic a respins în 2015 o tentativă similară de legalizare a morţii asistate.

Un sondaj Ipsos publicat luni a arătat că doi din trei britanici susţin, în principiu, legalizarea morţii asistate, deşi în unele cazuri acest sprijin este condiţionat de finanţarea suplimentară a îngrijirilor paliative.

Editor : Liviu Cojan