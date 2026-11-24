O reţea de tuneluri şi spaţii subterane a fost recent descoperită sub Hagia Sofia din Istanbul, unele având o lungime de câteva sute de metri. Se preconizează că vor fi descoperite şi altele, scrie CNN.

Este o descoperire extrem de importantă la unul dintre cele mai populare situri din Patrimoniul Mondial UNESCO, o megastructură magnifică din secolul al VI-lea, care a fost construită ca biserică peste un templu roman şi care a fost transformată ulterior în moschee, apoi în muzeu. Din 2020, este folosită din nou ca moschee.

O reţea de tuneluri, descoperită sub Hagia Sofia din Istanbul Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Clădirea actuală, al patrulea lăcaş de cult de pe acest amplasament după templu şi cele două biserici anterioare, a fost construită în anul 537 e.n. Cu toate acestea, se consideră că anumite secţiuni ale lumii ascunse care sunt descoperite în prezent datează chiar dinainte de acea perioadă, a anunţat vineri Ministerul Culturii şi Turismului din Turcia.

Anul trecut a marcat începutul unui proiect de conservare cu durata de trei ani la Hagia Sofia, care va viza restaurarea cupolei centrale şi îmbunătăţirea rezistenţei la cutremure a clădirii, deja impresionantă, aceasta supravieţuind atât Imperiului Roman de Răsărit (sau Bizantin), cât şi Imperiului Otoman, scrie News.ro. Acestea sunt cele mai ample lucrări efectuate la acest sit în aproape 1.500 de ani de istorie.

Zvonurile despre tuneluri ascunse sub Hagia Sofia au persistat de secole, iar în anii 1940 a fost descoperită o infrastructură subterană, inclusiv un hipogeu roman cu patru încăperi, adică o structură funerară.

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La începutul anului 2025, în timpul lucrărilor de curăţare efectuate în pivniţele boltite care alcătuiesc subsolul a ceea ce a fost odinioară curtea atriumului, au fost descoperite structuri subterane necunoscute până atunci. De atunci, s-au desfăşurat lucrări de curăţare, documentare şi conservare a acestor spaţii. Printre acestea se numără tuneluri, canale de apă, camere boltite, o structură funerară şi un pasaj despre care se crede că ar fi legat de o stradă romană din secolul al V-lea.

Până în prezent, au fost îndepărtate aproape 3.000 de tone de moloz din infrastructura subterană, iar 420 de metri de tuneluri au fost deja evacuate. Este posibil ca acestea să se întindă pe încă câţiva kilometri.

Au fost descoperite până acum şase camere, legate între ele prin nouă tuneluri. În cel mai lung dintre tuneluri s-au degajat aproape 180 de metri. „Credem că această linie ar putea fi asociată cu un drum roman. Ea se întinde paralel cu faţada de intrare a catedralei Hagia Sofia, începând din faţa madrasa Fatih şi continuând spre intrarea pentru vizitatori”, a declarat Ersoy.

Actuala Hagia Sofia a fost construită din ordinul împăratului Iustinian I, pe vremea când Constantinopolul era inima Imperiului Roman de Răsărit. Pe acel loc au existat anterior două biserici, care la rândul lor au fost ridicate peste un templu păgân.

Pe parcursul celor cinci ani de construcţie, începând din anul 523 e.n., Iustinian le-a ordonat guvernatorilor săi să trimită la Constantinopol cele mai valoroase artefacte din ruinele antice de pe teritoriile lor, pentru a fi folosite la construirea catedralei Hagia Sofia. Se spune că costurile de construcţie s-au ridicat la aproximativ 75 de milioane de dolari, echivalentul a 1,3 miliarde de dolari în prezent.

Editor : A.P.