Live TV

Video Descoperire macabră în Valencia. Cadavrul unui bărbat care a murit acum 15 ani a fost găsit într-un apartament, după inundații

Data publicării:
banda de politie spania
Foto: Profimedia Images

Descoperire macabră într-un apartament din Valencia, în Spania, unde au fost găsite resturile unui bărbat care a murit acum 15 ani. Niciunul dintre vecini nu știa că bărbatul murise, dar trupul acesteia a fost găsit de pompierii care au intervenit la inundații. 

Un bărbat pe nume Antonio, născut în anul 1936, locuia de mult timp într-un cartier din marginea orașului Valencia, din Spania.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, a plouat foarte mult peste oraș, iar blocul unde locuia a fost inundat. Apa s-a infiltrat prin crăpăturile de pe acoperiș și a ajuns la apartamentele de la etajele superioare și apoi și la celelalte.

A fost inundat și apartamentul bărbatului, iar vecinii au observat că pe pereții lor se scurge o apă murdară și urât mirositoare și au chemat poliția și pompierii. Aceștia au încercat să intre pe ușa apartamentului, însă nu au reușit fiindcă era blocat și, astfel, au intrat pe fereastră cu un utilaj special. Înăuntru au descoperit corpul bărbatului, întins pe jos, așa cum fusese îmbrăcat acum 15 ani.

Locul era plin de porumbei, care intraseră pe o fereastră deschisă și își făcuseră cuib acolo.

Vecinii au declarat că nu își aduc aminte nimic. Unii au afirmat că știau că acolo ar fi stat un bărbat care ar fi fost la un cămin de bătrâni. 

Se știe că ar fi avut doi copii cu care nu a mai ținut legătura de foarte mult timp. Nici autoritățile nu s-au prins că s-a întâmplat ceva cu bărbatul. 

Serviciile Sociale au declarat că au livrat în continuare pensia lui Antonio în contul pe care acesta îl indicase, fără nicio restricție. Mai mult decât atât, toate plățile erau parcate în contul acesta și se făceau cu regularitate, astfel încât nimeni nu a știut nimic pentru 15 ani.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bogdan ivan
1
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce...
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
2
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
3
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
ludovic orban si klaus iohannis
4
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban despre „cea mai proastă...
bancnote false 100 euro prop copy
5
Miliardul de euro în „bancnote contrafăcute” era de fapt recuzită pentru filme. Cum...
Selecționer pentru România! FRF a ales înlocuitorul lui Mircea Lucescu și a primit răspunsul: ”Decizia a fost deja luată”
Digi Sport
Selecționer pentru România! FRF a ales înlocuitorul lui Mircea Lucescu și a primit răspunsul: ”Decizia a fost deja luată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
soldati armata romana shutterstock_1172314627-scaled
Sondaj. Cât cred românii că ar rezista armata în cazul unui atac, ce...
ciprian ciucu
„Mi se pare inacceptabilă această urzeală.” Ciucu afirmă că alegerile...
Aleksandr Lukașenko.
Armata Belarusului a fost pusă în stare de alertă maximă. Care sunt...
doctor, cezariana, nastere
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia...
Ultimele știri
Ce amendă a primit tânărul care a gonit cu 160 km/h în Constanța, cu poliția pe urme. El a rămas fără permis pentru 600 de zile
Rusia susține că urmează să lanseze o nouă „armă-minune”. Ce pregătește Putin și de ce e în alertă Occidentul
Topul celor mai bune destinații din lume pentru viața de după pensie. Care sunt țările europene aflate în vârful clasamentului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Power outage in Barcelona
Pericol de blackout în Spania. „Variații bruște de tensiune” ar putea povoca o nouă pană majoră de curent
Congress approves measures against Trump's tariffs
Prima reacție a Spaniei, după ce Donald Trump a sugerat ca țara iberică să fie exclusă din NATO
photo-collage.png - 2025-09-28T173605.203
Donald Trump amenință Spania cu excluderea din NATO. Ce-i reproșează guvernului Sanchez
barbat cu catuse la maini
Român arestat în Spania pentru tâlhărirea unei bătrâne de 80 de ani, eliberat după două zile. Vecinii sunt revoltați: „Ne este frică”
mae inquam octav genea
„Pericol extraordinar.” Avertizare de călătorie pentru românii care merg în Spania. Anunțul MAE
Partenerii noștri
Pe Roz
"A rămas amuzantă până la final". Diane Keaton "a trăit exact cum și-a dorit, după propriile reguli"...
Cancan
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Fanatik.ro
Ce mai face Mircea Sandu, la 73 de ani, după ce a fost diagnosticat cu cancer. Activitățile ”Nașului” pentru...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
A pierdut 9.000.000 dolari în câteva secunde: „Mi-au lichidat banii instant!” Lovitura cruntă primită de un...
Adevărul
Regulile privind pensia anticipată ar putea fi schimbate în pachetul 3 de măsuri. CALCULATORUL vârstei de...
Playtech
Ce se întâmplă cu pensia dacă ai lucrat câțiva ani în grupa I și restul în condiții normale
Digi FM
Ultimele apariții tv ale Marinelei Chelaru. Povestea ce probleme o apasă, dar își păstra optimismul: "Sunt...
Digi Sport
Selecționerul și-a dat demisia la câteva minute după marea umilință din preliminarii! Înlocuitorul a fost...
Pro FM
Loredana a stârnit reacții acide când s-a pozat în blugi scurți cât o fâșie de material: "Nu-și acceptă...
Film Now
Familia, pe primul loc. Kate Hudson, susținută de părinți și de frate, la o ceremonie unde a fost răsplătită...
Adevarul
Trei delicii gătite în Basarabia pe care trebuie să le guști măcar odată în viață. Rețetele unora dintre cele...
Newsweek
Care pensionari vor avea primii pensie mărită la Mica Recalculare? Când au depus adeverințele
Digi FM
Cum arată azi, la 24 de ani, "cea mai frumoasă fată din lume". Cu ce se ocupă Thylane Blondeau
Digi World
O planetă solitară cu un apetit feroce, în spaţiul interstelar. Înghite până la 6 miliarde de tone de praf şi...
Digi Animal World
O femeie și-a dresat câinele să mârâie la bărbații care i se par periculoși: „Încerc doar să mă mențin în...
Film Now
Diane Keaton nu a fost căsătorită niciodată, dar avea doi copii. S-a iubit cu bărbați celebri, printre care...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu