Descoperire macabră într-un apartament din Valencia, în Spania, unde au fost găsite resturile unui bărbat care a murit acum 15 ani. Niciunul dintre vecini nu știa că bărbatul murise, dar trupul acesteia a fost găsit de pompierii care au intervenit la inundații.

Un bărbat pe nume Antonio, născut în anul 1936, locuia de mult timp într-un cartier din marginea orașului Valencia, din Spania.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, a plouat foarte mult peste oraș, iar blocul unde locuia a fost inundat. Apa s-a infiltrat prin crăpăturile de pe acoperiș și a ajuns la apartamentele de la etajele superioare și apoi și la celelalte.

A fost inundat și apartamentul bărbatului, iar vecinii au observat că pe pereții lor se scurge o apă murdară și urât mirositoare și au chemat poliția și pompierii. Aceștia au încercat să intre pe ușa apartamentului, însă nu au reușit fiindcă era blocat și, astfel, au intrat pe fereastră cu un utilaj special. Înăuntru au descoperit corpul bărbatului, întins pe jos, așa cum fusese îmbrăcat acum 15 ani.

Locul era plin de porumbei, care intraseră pe o fereastră deschisă și își făcuseră cuib acolo.

Vecinii au declarat că nu își aduc aminte nimic. Unii au afirmat că știau că acolo ar fi stat un bărbat care ar fi fost la un cămin de bătrâni.

Se știe că ar fi avut doi copii cu care nu a mai ținut legătura de foarte mult timp. Nici autoritățile nu s-au prins că s-a întâmplat ceva cu bărbatul.

Serviciile Sociale au declarat că au livrat în continuare pensia lui Antonio în contul pe care acesta îl indicase, fără nicio restricție. Mai mult decât atât, toate plățile erau parcate în contul acesta și se făceau cu regularitate, astfel încât nimeni nu a știut nimic pentru 15 ani.

