Descoperirea unei bombe din cel de-Al Doilea Război Mondial a dus la evacuarea a 21.000 de persoane în Germania

Police officers at the Munich Oktoberfest 2025
Sursa foto: Profimedia Images

Aproximativ 21.000 de persoane din orașul german Nurnberg au fost evacuate de autorități, vineri seara, după ce a fost descoperită o bombă din cel de-Al Doilea Război Mondial. Acțiunea de evacuare a fost cea mai mare efectuată vreodată în Nurnberg.

Autoritățile au stabilit un perimetru de securitate și au fost închise drumurile pe o rază de 800 de metri în jurul descoperirii. Acțiunea de evacuare a fost cea mai importantă operațiune efectuată vreodată în orașul Nurnberg.

Mai multe autobuze au fost închiriate pentru a transporta locuitorii din apropierea descoperirii către centrul școlar din Berliner Platz, unde autoritățiel au amenajat un centru de primire. De asemenea, locuitorilor li s-a cerut să părăsească locuințele cât mai repede posibil și să se refugieze la rude.

Aproape 500 de pompieri, aproximativ 250 de voluntari din serviciile de salvare, 60 de membri ai protecţiei civile şi peste 100 de poliţişti au fost mobilizaţi. Bomba, care cântărea aproximativ 450 de kilograme, a fost descoperită în timpul unor lucrări pe strada Avenarius, în cartierul Grossreuth.

