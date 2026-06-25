Deși a semnat un acord cu SUA, Iranul amenință navele din Strâmtoarea Ormuz: Orice traversare fără autorizaţie este „inacceptabilă”

Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran (IRGC) a avertizat joi cu privire la oricare traversare a Strâmtorii Ormuz fără autorizaţia sa şi a ameninţat navele care nu se vor conforma cu „măsuri adecvate”.

Viitorul Strâmtorii Ormuz - rută strategică pentru comerţ şi blocată de facto de către Iran de la începutul războiului - rămâne un punct de dispută în negocierile între Teheran şi Washington, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Iranul se gândeşte să impună „taxe de redevenţă" care nu existau înainte de război, în timp ce SUA se opun, argumentând că aceasta este o „cale navigabilă internaţională", chiar dacă apele strâmtorii delimitează coastele iraniene şi cu cele ale Omanului.

„Singurul traseu autorizat pentru trecerea prin Strâmtoarea Ormuz este cel anunţat de Republica Islamică Iran", a declarat IRGC.

Orice traversare fără autorizaţie din partea Iranului este „inacceptabilă şi periculoasă" şi va face obiectul unor „măsuri adecvate", a avertizat IRGC într-un comunicat, care denunţă „anunţul făcut de unele autorităţi privind o nouă rută maritimă".

Ormuz este o cale navigabilă îngustă de 30 km ce separă Iranul de Oman.

Singurul itinerar permis de Iran se face printr-un culoar de-a lungul coastelor sale.

Memorandumul de înţelegere încheiat între Teheran şi Washington pentru a pune capăt războiului prevede ca trecerea navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz să se facă fără taxă „doar timp de 60 de zile".

Textul adaugă că „Republica Islamică Iran va lua măsuri, depunând eforturi maxime, pentru a asigura securitatea trecerii navelor comerciale".

Iranul şi Omanul au anunţat marţi că vor analiza „costurile" care ar putea să fie percepute pentru serviciile legate de administrarea strâmtorii.

Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat într-o vizită în ţările vecine din Golf, a reafirmat marţi că Washingtonul nu va accepta taxe sau redevenţe pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.

Editor : C.S.