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Deși a stârnit revolta liderilor europeni, premierul Norvegiei vrea să discute din nou cu Putin la telefon

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vladimir putin
Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Discuțiile dintre Store, Stubb și Putin

O nouă convorbire telefonică cu Vladimir Putin, la care să participe și președintele finlandez Alexander Stubb, este într-adevăr posibilă, a declarat prim-ministrului norvegian Jonas Gahr Store, potrivit RBC Ukraine. Afirmația vine în contextul în care prima discuție la telefon cu președintele rus a stârnit revolta mai multor lideri europeni.

Premierul norvegian susține că e mulțumit de prima sa conversație cu Putin, care a avut loc pe 27 octombrie, în prezența președintelui finlandez, și sugerează că e posibil un nou apel telefonic către dictatorul rus.

„Sunt foarte mulțumit că Norvegia și Finlanda au acceptat această provocare (au inițiat contactul cu liderul de la Kremlin – n.r.) și nu exclud posibilitatea unei alte conversații”, a subliniat Store.

El a comentat, de asemenea, întâlnirea dintre prim-miniștrii țărilor nordice și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a avut loc la Copenhaga.

Potrivit lui Store, sprijinul acordat Ucrainei de către țările nordice rămâne puternic. „Suntem printre cei mai importanți susținători ai Ucrainei”, subliniază acesta.

În cadrul întâlnirii, Zelenski a vorbit despre prima zi a negocierilor dintre Ucraina, SUA și Rusia, desfășurate la Abu Dhabi. Președintele ucrainean a mai afirmat că a sosit momentul ca Uniunea Europeană să desemneze un reprezentant care să poată participa la viitoarele negocieri.

Discuțiile dintre Store, Stubb și Putin

Cei trei lideri au purtat o conversație telefonică pe 27 octombrie, care a durat aproximativ 90 de minute.

În cadrul discuției, Putin și-a prezentat evaluarea situației de pe linia frontului, a reiterat așa-numitele cauze fundamentale ale războiului și a afirmat că pacea pe termen lung este posibilă numai dacă se țin seama de interesele Rusiei.

De asemenea, părțile au salutat acordul privind reluarea discuțiilor trilaterale între Ucraina, SUA și Rusia la Abu Dhabi.

Store a descris conversația ca fiind una de fond, recunoscând totodată existența unor diferențe semnificative între participanți.

La scurt timp după aceea, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit planul Norvegiei și Finlandei privind negocierile cu Putin.

Președintele Finlandei a explicat convorbirea telefonică invocând îngrijorările legate de perspectivele negocierilor de pace și necesitatea ca Europa să joace un rol mai activ în eforturile diplomatice.

În același timp, biroul lui Stubb a subliniat că liderii Norvegiei și Finlandei au vorbit în numele propriilor țări, nu în numele întregii Europe.

Însă acest telefon către Putin a stârnit reacții dure din partea altor lideri europeni.

„Sunt foarte sceptică în privința acestei inițiative a Norvegiei și Finlandei”, a declarat prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, pentru posturile de televiziune. „Cred că ar trebui să menținem unitatea Europei, în loc să acționăm pe cont propriu”, a mai spus ea.

Prim-ministrul suedez, Ulf Kristersson, a afirmat că pacea trebuie să vină prin „forță”, nu prin „presiune”. Și Lituania a criticat această mișcare.

În privat, unii diplomați au fost chiar mai duri. „Sunt prea mulți bărbați de vârstă mijlocie care vor să rămână în cărțile de istorie ca fiind cei care au pus capăt acestui război”, a spus un diplomat al UE.

Nemulțumirile lor nu se refereau doar la decizia de a purta discuții cu Putin, ci și la faptul că Stubb și Store nu s-au coordonat corespunzător cu aliații în prealabil.

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Editor : C.L.B.

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