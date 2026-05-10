Deși n-a mai fost văzut din februarie, Mojtaba Khamenei i-ar fi dat „noi directive” comandantului armatei iraniene, scrie agenția Fars

Mojtaba Khamenei. Foto: Profimedia

Şeful Comandamentului Unificat al Forţelor Armate Iraniene s-a întâlnit cu liderul suprem Mojtaba Khamenei şi a primit din partea acestuia „noi directive de urmat pentru desfăşurarea operaţiunilor militare şi pentru a face faţă cu fermitate adversarilor”, a relatat duminică agenţia semi-oficială Fars.

Fars spune că Ali Abdollahi, care comandă cartierul general central Khatam al-Anbiya, l-a informat pe Mojtaba Khamenei cu privire la nivelul de pregătire al forţelor armate ale ţării.

Nu s-a precizat data la care a avut loc această întâlnire, dar zilele trecute şi preşedintele iranian a declarat că s-a întâlnit cu liderul suprem.

„Forţele armate sunt pregătite să facă faţă oricărei acţiuni a duşmanilor americano-sionişti (israelieni). În cazul unei greşeli din partea inamicului, răspunsul Iranului va fi rapid, sever şi decisiv”, a ameninţat Ali Abdollahi, citat de Fars.

Serviciile secrete americane estimează că noul lider suprem al Iranului joacă un rol esenţial în definirea strategiei de război alături de alţi oficiali iranieni de rang înalt, potrivit mai multor surse familiarizate cu informaţiile secrete, informează CNN, potrivit News.ro.

Rapoartele arată că structura exactă a puterii în cadrul unui regim acum divizat rămâne neclară, dar că Mojtaba Khamenei contribuie probabil la coordonarea modului în care Iranul gestionează negocierile cu SUA pentru a pune capăt războiului.

Khamenei nu a mai fost văzut în public de când a suferit răni grave în timpul unui atac care i-a ucis tatăl şi pe mai mulţi dintre liderii militari de vârf ai ţării la începutul războiului, ceea ce a dus la speculaţii cu privire la starea sa de sănătate şi rolul său în structura de conducere iraniană.

