Deși SUA a depășit cifra de 130.000 de morți, Donald Trump spune că „99% dintre cazurile de coronavirus sunt inofensive”

Donald Trump a sărbătorit, sâmbătă, Ziua Independenței Statelor Unite la Muntele Rushmore în prezența a mii de oameni, deși coronavirusul încă face ravagii în țară, iar specialiștii atrag atenția că distanțarea socială e mai necesară ca oricând. Trump a declarat că „99% dintre cazurile de coronavirus sunt inofensive”, conform The Guardian, deși peste 130.000 de oameni au murit în SUA de la începutul epidemiei.

„Am fost loviți de virusul din China. Dar am realizat multe lucruri. Strategia noastră merge înainte bine. Dispare dintr-o zonă, iar apoi își face arătată fața urâtă în altă zonă. Dar am învățat multe. Am învățat cum să stingem incendiul”, a spus Donald Trump în timp ce țara pe care o conduce raportează peste 50.000 de cazuri zilnic de aproape o săptămână.

Dr. Anthony Fauci expertul în boli infecțioase de top din SUA spune că „este destul de evident că nu ne îndreptăm în direcția corectă”, în ciuda laudelor președintelui american.

Președintele SUA a pus numărul mare de cazuri pe seama testării ample, din nou: „Am testat până acum aproape 40 de milioane de oameni. Făcând asta, arătăm cazuri, 99% dintre care sunt inofensive. Rezultate pe care nicio altă țară nu le poate arăta pentru că nicio altă țară nu are capacitatea noastră de testare, nici în termeni de cifre nici în termeni de calitate”.

Este neclar cum a ajuns Donald Trump la această cifră de 99%.

