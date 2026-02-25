Despăgubiri pentru victimele incendiului din Crans-Montana: Câți bani va primi fiecare persoană afectată de la guvernul elvețian

Elveţia a anunţat miercuri că va efectua o plată unică de 50.000 de franci elveţieni (56.000 de dolari) către supravieţuitorii grav răniţi şi familiile îndoliate ale victimelor incendiului ce a avut loc de Anul Nou în barul din staţiunea de schi Crans-Montana, o tragedie soldată cu moartea a 41 de persoane şi rănirea a peste 100, relatează Reuters.

Aşa-numita contribuţie de solidaritate are scopul de a oferi sprijin financiar rapid victimelor şi de a servi ca gest de compasiune, a declarat Consiliul Federal al Elveţiei.

În principiu, plata ar trebui să se aplice fiecărei persoane care şi-a pierdut viaţa, precum şi fiecărei persoane care a fost spitalizată, a declarat Consiliul Federal într-un comunicat.

„Consiliul Federal împărtăşeşte dorinţa victimelor şi familiilor acestora de adevăr şi dreptate”, a declarat preşedintele elveţian Guy Parmelin într-o conferinţă de presă, citat de News.ro. „Şi noi vrem să ştim ce s-a întâmplat, de ce şi cum ar fi putut fi prevenit”, a asigurat el.

Martorii şi procurorii au declarat că incendiul pare să fi fost provocat de utilizarea lumânărilor cu artificii care au aprins izolaţia fonică din spumă de pe tavanul barului care se afla la subsol.

În total, guvernul federal va aloca 7,8 milioane de franci pentru cele 156 de persoane cel mai grav afectate de incendiu, a precizat ministrul justiţiei Beat Jans în cadrul conferinţei de presă. Această sumă, a spus el, va completa ajutorul acordat de cantonul Valais, din care face parte Crans-Montana, care a promis 10 milioane de franci unei fundaţii pentru sprijinirea victimelor.

Autorităţile elveţiene au declarat că 115 persoane au fost rănite în incendiu. Majoritatea celor care au murit erau adolescenţi, iar multe dintre victime erau străini, inclusiv câţiva din Franţa şi Italia.

Consiliul Federal a declarat că va convoca, de asemenea, o masă rotundă pentru a ajuta victimele, asiguratorii şi autorităţile să ajungă la acorduri extrajudiciare, evitând astfel posibile bătălii juridice îndelungate. Acesta intenţionează să contribuie cu până la 20 de milioane de franci la astfel de acorduri.

Consiliul Federal a declarat că speră ca parlamentul să accelereze rapid adoptarea legislaţiei pe care a elaborat-o pentru a ajuta victimele.

Guvernul intenţionează, de asemenea, să aloce 8,5 milioane de franci pentru a ajuta cantoanele afectate să acopere costurile extraordinare.

Guvernul a precizat că a luat aceste măsuri în urma unei analize efectuate de Oficiul Federal al Justiţiei, care a constatat lacune în sistemele de sprijin existente, concepute în principal pentru cazuri individuale şi care se confruntă cu dificultăţi în cazul dezastrelor de amploare.

